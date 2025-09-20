Логисты рассказали о самых необычных грузах в России за лето

https://1prime.ru/20250920/gruzy-862548134.html
МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. Экспресс-тест на наличие человеческой крови, приборы для анализа зерна, латунный самовар и церковная утварь стали одними из самых необычных грузов, которые доставили летом российские транспортные компании, сообщили РИА Новости логисты. "Среди сотен заказов особенно выделились: экспресс-тест кассета на человеческую семенную жидкость; экспресс-тест на наличие человеческой крови; приборы для анализа зерна; системы искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств", — рассказали в ГК "ЕТЕ". В компании СДЭК отметили такие необычные товары для доставки летом как латунный самовар на дровах с патиной, бокорез ковша экскаватора Caterpillar Mitsubishi, ручная соковыжималка в виде пресса. Директор департамента по развитию продуктов и услуг компании ПЭК Сергей Буров рассказал, что в числе самых необычных товаров летнего сезона у компании стали воздушные шары, а также виниловые пластинки. "Кроме того, летом мы перевезли более 2,5 тысячи предметов церковной утвари, которые используются для богослужений и обрядов: светильников, подсвечников, сосудов и не только. Из Москвы как главного распределительного пункта партии отправляли в города Сибирского, Уральского и Южного федерального округов", — заключил Буров.
"Среди сотен заказов особенно выделились: экспресс-тест кассета на человеческую семенную жидкость; экспресс-тест на наличие человеческой крови; приборы для анализа зерна; системы искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств", — рассказали в ГК "ЕТЕ".
В компании СДЭК отметили такие необычные товары для доставки летом как латунный самовар на дровах с патиной, бокорез ковша экскаватора Caterpillar Mitsubishi, ручная соковыжималка в виде пресса.
Директор департамента по развитию продуктов и услуг компании ПЭК Сергей Буров рассказал, что в числе самых необычных товаров летнего сезона у компании стали воздушные шары, а также виниловые пластинки.
"Кроме того, летом мы перевезли более 2,5 тысячи предметов церковной утвари, которые используются для богослужений и обрядов: светильников, подсвечников, сосудов и не только. Из Москвы как главного распределительного пункта партии отправляли в города Сибирского, Уральского и Южного федерального округов", — заключил Буров.
