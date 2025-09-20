https://1prime.ru/20250920/ii-862550670.html
Российские колледжи начали готовить специалистов по ИИ
Российские колледжи начали готовить специалистов по ИИ - 20.09.2025, ПРАЙМ
Российские колледжи начали готовить специалистов по ИИ
Российские колледжи с этого года начали готовить специалистов, которые будут уметь работать с алгоритмами искусственного интеллекта, сообщил первый заместитель... | 20.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-20T15:15+0300
2025-09-20T15:15+0300
2025-09-20T15:15+0300
технологии
россия
бизнес
рф
нижний новгород
нижегородская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860986222_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_c781cbe5410f25aace3e38421d58c5cf.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен - ПРАЙМ. Российские колледжи с этого года начали готовить специалистов, которые будут уметь работать с алгоритмами искусственного интеллекта, сообщил первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев. Слет Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) проходит в Нижнем Новгороде с 17 по 22 сентября. "В этом году в нашем колледже появилась соответствующая профессия, которая готовит уже людей, которые будут уметь работать с алгоритмами искусственного интеллекта, ставить им соответствующие задачи, чтобы получать тот результат, который мы хотим. И совершенно невозможно современное производство без этого представить", - сказал Бугаев в ходе ток-шоу "Лидеры будущего: поддержка и развитие молодых талантов в России", которое проходило в рамках слета. Слет ВФМ собрал 2 тысячи молодых людей: 1 тысяча участников из России и столько же иностранцев со всех континентов Земли. В слете также принимают участие 200 подростков от 14 до 17лет - 100 из РФ и 100 из-за рубежа. Организатором мероприятия стала Росмолодежь, соорганизатором - правительство Нижегородской области, а оператором - Дирекция Всемирного фестиваля молодежи (ДВФМ).
https://1prime.ru/20250919/ekonomika-862529097.html
рф
нижний новгород
нижегородская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/14/860986222_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_58c0f8d366d5ee2e2d8d8d406999be40.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, бизнес, рф, нижний новгород, нижегородская область
Технологии, РОССИЯ, Бизнес, РФ, НИЖНИЙ НОВГОРОД, Нижегородская область
Российские колледжи начали готовить специалистов по ИИ
Российские колледжи начали готовить специалистов, работающих с алгоритмами ИИ
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен - ПРАЙМ. Российские колледжи с этого года начали готовить специалистов, которые будут уметь работать с алгоритмами искусственного интеллекта, сообщил первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев.
Слет Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) проходит в Нижнем Новгороде
с 17 по 22 сентября.
"В этом году в нашем колледже появилась соответствующая профессия, которая готовит уже людей, которые будут уметь работать с алгоритмами искусственного интеллекта, ставить им соответствующие задачи, чтобы получать тот результат, который мы хотим. И совершенно невозможно современное производство без этого представить", - сказал Бугаев в ходе ток-шоу "Лидеры будущего: поддержка и развитие молодых талантов в России", которое проходило в рамках слета.
Слет ВФМ собрал 2 тысячи молодых людей: 1 тысяча участников из России и столько же иностранцев со всех континентов Земли. В слете также принимают участие 200 подростков от 14 до 17лет - 100 из РФ
и 100 из-за рубежа. Организатором мероприятия стала Росмолодежь, соорганизатором - правительство Нижегородской области
, а оператором - Дирекция Всемирного фестиваля молодежи (ДВФМ).
ЦБ рассказал о применении ИИ в своей деятельности