https://1prime.ru/20250920/import-862540756.html

Параллельный импорт автомобилей в Россию вырос на 55%

Параллельный импорт автомобилей в Россию вырос на 55% - 20.09.2025, ПРАЙМ

Параллельный импорт автомобилей в Россию вырос на 55%

Параллельный импорт автомобилей в Россию вырос за последнюю неделю на 55% на фоне активного обсуждения в СМИ изменений формулы расчета утилизационного сбора,... | 20.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-20T06:46+0300

2025-09-20T06:46+0300

2025-09-20T06:46+0300

бизнес

россия

экономика

рф

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862540756.jpg?1758339993

МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. Параллельный импорт автомобилей в Россию вырос за последнюю неделю на 55% на фоне активного обсуждения в СМИ изменений формулы расчета утилизационного сбора, также наблюдается рост продаж на 36% в салонах дилеров, сообщил РИА Новости директор департамента продаж новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов. "Я уверенно могу сказать, что спрос на новые автомобили резко вырос в последние дни, когда инфоповод о новой формуле расчета утильсбора стал активно муссироваться в СМИ. Мы фиксируем увеличение контрактования на 36%, а в сегменте параллельного импорта - на 55%", - рассказал Иванов. Топ-менеджер подчеркнул, что люди, которые собирались приобрести новый автомобиль ближе к Новому году, поняли, что сейчас более подходящий момент для покупки, так как стоимость машин в дальнейшем вырастет. Минпромторг подготовил проект постановления правительства РФ, которым предлагается с 1 ноября 2025 года при расчете утилизационного сбора учитывать мощность двигателя автомобиля. Так, с 1 ноября 2025 года предлагается применять льготный коэффициент утилизационного сбора для автомобилей, ввозимых физлицами на территорию страны, с двигателем до 160 лошадиных сил. Новый порядок расчета учитывает как объем двигателя, так и его мощность. Так, машины с двигателями объемом от 1 до 2 литров, ввозимые на юрлиц, по расчету на 2025 год предусматривает следующие ставки: 667,4 тысячи рублей для 70-160 лошадиных сил, 750 тысяч рублей для 160-190 лошадиных сил, 794 тысячи рублей для 190-220 лошадиных сил, 842 тысячи рублей для 220-250 лошадиных сил, 952 тысячи рублей для 250-280 лошадиных сил.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, минпромторг