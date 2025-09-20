Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экономист назвал момент начала отсчета дешевой ипотеки - 20.09.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20250920/ipoteka-862515959.html
Экономист назвал момент начала отсчета дешевой ипотеки
Экономист назвал момент начала отсчета дешевой ипотеки - 20.09.2025, ПРАЙМ
Экономист назвал момент начала отсчета дешевой ипотеки
По-настоящему дешевой ипотеки в обозримом будущем не будет, но реально возможные варианты могут появиться довольно скоро, рассказал агентству “Прайм” финансовый | 20.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-20T03:03+0300
2025-09-20T03:03+0300
ипотека
недвижимость
банки
финансы
алексей кричевский
https://cdnn.1prime.ru/img/84124/38/841243817_0:201:3078:1932_1920x0_80_0_0_cd134686a020edb20b2606684f00b804.jpg
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. По-настоящему дешевой ипотеки в обозримом будущем не будет, но реально возможные варианты могут появиться довольно скоро, рассказал агентству “Прайм” финансовый эксперт, автор Telegram-канала "Экономизм" Алексей Кричевский.“Вопреки мнению, гуляющему среди мнимых гуру финансовой грамотности, ипотека под 10% годовых - к сожалению, несбыточные мечты как минимум на ближайшие полтора-два года. Поэтому исходить стоит из текущих реалий и реалий ближайшего будущего”, - рассуждает он.Во-первых, многое зависит от того, что конкретно мы ищем и как. Например, семейная ипотека - это фактически рассрочка, но для нее нужна семья с детьми. Де-факто это отличное предложение даже с учетом того, что тех же 12 миллионов рублей кредита в Москве уже не хватает даже на двухкомнатные квартиры.Во-вторых, большое влияние оказывает кредитная история. Если она в порядке, то теоретически можно рассчитывать на процент, примерно равный ставке ЦБ +1-2%. То есть сегодня это было бы не условные 22-23% годовых, а 18-19%. Это достаточно серьезная разница.В-третьих, надо смотреть на первый взнос и наличие другого жилья в собственности. Подавляющее большинство сделок на рынке сегодня - это альтернативы, то есть когда кто-то покупает квартиру побольше за старое жилье и доплату. Там сумма кредита очевидно будет сильно ниже. Либо первоначальный взнос должен составлять не меньше 50% от стоимости юнита.Теперь про платежи. Возьмем за пример простые вводные - квартира стоимостью 10 миллионов, минимальный внятный первый взнос в размере 30%, кредит на 20 лет. Аренда такой квартиры будет обходиться примерно в 50 тысяч рублей по текущему рынку. При ставке в 23% годовых ежемесячный платеж - 135 тысяч. при желаемой "экспертами" ставке в 10% годовых - 67,5 тысячи.“Но пока мы дождемся таких ставок, квартира может подскочить до 11-12 миллионов, потому что на снижении ставки жилье будет очень медленно, но все-таки расти в цене хотя бы на половину росстатовской инфляции. Следовательно, нужно обдумывать более приемлемые варианты”, - считает Кричевский.Оптимальным он считает расклад, при котором ежемесячный платеж не превышает двух платежей аренды, то есть не более 100 тысяч рублей. Это 16-17% годовых по ипотеке или 13-14% ставки ЦБ, а если кредитная история хорошая, то и 14-15%.“Этот вариант кажется куда более реалистичным в текущих экономических условиях и желании ЦБ достичь инфляции в 4%. Все, что ниже, будет уже бонусом. И вместе с этим стоит помнить, что если мы возьмем ипотеку не на 20 лет, а на 10, то платеж вырастет на 20%, но проценты банку рухнут с 16,3 миллиона до 7. Так что в сторону снижения срока кредита на старте точно стоит посмотреть. Если смотреть, по какой ставке платеж не превысит 100 тысяч при 10-летнем кредите, то это 12% годовых, то есть ставка ЦБ должна быть 8-9%”, - заключил экономист.
https://1prime.ru/20250918/minfin-862440432.html
ипотека, недвижимость, банки, финансы, алексей кричевский
ипотека, Недвижимость, Банки, Финансы, Алексей Кричевский
03:03 20.09.2025
 
Экономист назвал момент начала отсчета дешевой ипотеки

Экономист Кричевский: ипотеки под 10% годовых не будет еще полтора-два года

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоверительное управление
Доверительное управление - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. По-настоящему дешевой ипотеки в обозримом будущем не будет, но реально возможные варианты могут появиться довольно скоро, рассказал агентству “Прайм” финансовый эксперт, автор Telegram-канала "Экономизм" Алексей Кричевский.
“Вопреки мнению, гуляющему среди мнимых гуру финансовой грамотности, ипотека под 10% годовых - к сожалению, несбыточные мечты как минимум на ближайшие полтора-два года. Поэтому исходить стоит из текущих реалий и реалий ближайшего будущего”, - рассуждает он.
Во-первых, многое зависит от того, что конкретно мы ищем и как. Например, семейная ипотека - это фактически рассрочка, но для нее нужна семья с детьми. Де-факто это отличное предложение даже с учетом того, что тех же 12 миллионов рублей кредита в Москве уже не хватает даже на двухкомнатные квартиры.
Во-вторых, большое влияние оказывает кредитная история. Если она в порядке, то теоретически можно рассчитывать на процент, примерно равный ставке ЦБ +1-2%. То есть сегодня это было бы не условные 22-23% годовых, а 18-19%. Это достаточно серьезная разница.
В-третьих, надо смотреть на первый взнос и наличие другого жилья в собственности. Подавляющее большинство сделок на рынке сегодня - это альтернативы, то есть когда кто-то покупает квартиру побольше за старое жилье и доплату. Там сумма кредита очевидно будет сильно ниже. Либо первоначальный взнос должен составлять не меньше 50% от стоимости юнита.
Теперь про платежи. Возьмем за пример простые вводные - квартира стоимостью 10 миллионов, минимальный внятный первый взнос в размере 30%, кредит на 20 лет. Аренда такой квартиры будет обходиться примерно в 50 тысяч рублей по текущему рынку. При ставке в 23% годовых ежемесячный платеж - 135 тысяч. при желаемой "экспертами" ставке в 10% годовых - 67,5 тысячи.
“Но пока мы дождемся таких ставок, квартира может подскочить до 11-12 миллионов, потому что на снижении ставки жилье будет очень медленно, но все-таки расти в цене хотя бы на половину росстатовской инфляции. Следовательно, нужно обдумывать более приемлемые варианты”, - считает Кричевский.
Оптимальным он считает расклад, при котором ежемесячный платеж не превышает двух платежей аренды, то есть не более 100 тысяч рублей. Это 16-17% годовых по ипотеке или 13-14% ставки ЦБ, а если кредитная история хорошая, то и 14-15%.
“Этот вариант кажется куда более реалистичным в текущих экономических условиях и желании ЦБ достичь инфляции в 4%. Все, что ниже, будет уже бонусом. И вместе с этим стоит помнить, что если мы возьмем ипотеку не на 20 лет, а на 10, то платеж вырастет на 20%, но проценты банку рухнут с 16,3 миллиона до 7. Так что в сторону снижения срока кредита на старте точно стоит посмотреть. Если смотреть, по какой ставке платеж не превысит 100 тысяч при 10-летнем кредите, то это 12% годовых, то есть ставка ЦБ должна быть 8-9%”, - заключил экономист.
 
ипотекаНедвижимостьБанкиФинансыАлексей Кричевский
 
 
