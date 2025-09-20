Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин выделил деньги на медицинское оборудование для Южной Осетии
Путин выделил деньги на медицинское оборудование для Южной Осетии
2025-09-20T15:48+0300
2025-09-20T15:48+0300
россия
общество
южная осетия
рф
владимир путин
сергей кириенко
ЦХИНВАЛ, 20 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин из личного резервного фонда выделил деньги на медицинское оборудование для Южной Осетии, сообщил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. "Владимир Владимирович Путин принял уникальное решение, он деньги на медицинское оборудование для республики Южная Осетия выделил из своего личного резервного фонда", - сказал Кириенко на встрече с педагогами в Южной Осетии.
россия, общество , южная осетия, рф, владимир путин, сергей кириенко
РОССИЯ, Общество , ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ, РФ, Владимир Путин, Сергей Кириенко
15:48 20.09.2025
 
© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
ЦХИНВАЛ, 20 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин из личного резервного фонда выделил деньги на медицинское оборудование для Южной Осетии, сообщил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Владимир Владимирович Путин принял уникальное решение, он деньги на медицинское оборудование для республики Южная Осетия выделил из своего личного резервного фонда", - сказал Кириенко на встрече с педагогами в Южной Осетии.
Президент Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 11.05.2025
Россия будет делать все, чтобы поддержать Южную Осетию, заявил Путин
11 мая, 00:02
 
