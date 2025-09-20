https://1prime.ru/20250920/kirienko-862551352.html
Путин выделил деньги на медицинское оборудование для Южной Осетии
Путин выделил деньги на медицинское оборудование для Южной Осетии - 20.09.2025, ПРАЙМ
Путин выделил деньги на медицинское оборудование для Южной Осетии
Президент России Владимир Путин из личного резервного фонда выделил деньги на медицинское оборудование для Южной Осетии, сообщил первый замруководителя... | 20.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-20T15:48+0300
2025-09-20T15:48+0300
2025-09-20T15:48+0300
россия
общество
южная осетия
рф
владимир путин
сергей кириенко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862398165_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_a688b526b4d928029a81d3288d61b090.jpg
ЦХИНВАЛ, 20 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин из личного резервного фонда выделил деньги на медицинское оборудование для Южной Осетии, сообщил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. "Владимир Владимирович Путин принял уникальное решение, он деньги на медицинское оборудование для республики Южная Осетия выделил из своего личного резервного фонда", - сказал Кириенко на встрече с педагогами в Южной Осетии.
https://1prime.ru/20250511/peregovory-857455698.html
южная осетия
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862398165_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_ffe374d028a917eb154f6c668e2ee23c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , южная осетия, рф, владимир путин, сергей кириенко
РОССИЯ, Общество , ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ, РФ, Владимир Путин, Сергей Кириенко
Путин выделил деньги на медицинское оборудование для Южной Осетии
Путин выделил деньги на медоборудование для Южной Осетии из личного фонда