Россия в августе увеличила ввоз легковых автомобилей из Китая

2025-09-20T09:25+0300

МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. Россия в августе увеличила ввоз легковых автомобилей из Китая до максимума с начала года, в результате вновь став основным их импортером, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. Так, китайские поставки на российский рынок в конце лета выросли на четверть, однако за год они, наоборот, сократились вдвое, составив 796,4 миллиона долларов. Больше последний раз было в конце прошлого года. В результате российские компании, которые еще в апреле утратили статус крупнейшего покупателя китайских автомобилей, в августе вновь стали лидерами по их закупкам. С начала года российский импорт китайских "легковушек" на фоне повышения утильсбора резко сократился - до 4,1 миллиарда долларов против 9,15 миллиарда за аналогичный период прошлого года. Всего Китай в августе экспортировал в другие страны автомобилей на 10,2 миллиарда долларов, что на 20% больше продаж в августе прошлого года. При этом экспорт аз восемь месяцев составил 69,4 миллиарда долларов против 59,2 миллиарда в январе-августе 2024 года.

