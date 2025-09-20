Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия в августе увеличила ввоз легковых автомобилей из Китая - 20.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250920/kitay-862544023.html
Россия в августе увеличила ввоз легковых автомобилей из Китая
Россия в августе увеличила ввоз легковых автомобилей из Китая - 20.09.2025, ПРАЙМ
Россия в августе увеличила ввоз легковых автомобилей из Китая
Россия в августе увеличила ввоз легковых автомобилей из Китая до максимума с начала года, в результате вновь став основным их импортером, следует из анализа РИА | 20.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-20T09:25+0300
2025-09-20T09:25+0300
бизнес
россия
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/82939/48/829394856_0:131:2501:1537_1920x0_80_0_0_f58aec1a52115099b46ce6c4ec5f7d98.jpg
МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. Россия в августе увеличила ввоз легковых автомобилей из Китая до максимума с начала года, в результате вновь став основным их импортером, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. Так, китайские поставки на российский рынок в конце лета выросли на четверть, однако за год они, наоборот, сократились вдвое, составив 796,4 миллиона долларов. Больше последний раз было в конце прошлого года. В результате российские компании, которые еще в апреле утратили статус крупнейшего покупателя китайских автомобилей, в августе вновь стали лидерами по их закупкам. С начала года российский импорт китайских "легковушек" на фоне повышения утильсбора резко сократился - до 4,1 миллиарда долларов против 9,15 миллиарда за аналогичный период прошлого года. Всего Китай в августе экспортировал в другие страны автомобилей на 10,2 миллиарда долларов, что на 20% больше продаж в августе прошлого года. При этом экспорт аз восемь месяцев составил 69,4 миллиарда долларов против 59,2 миллиарда в январе-августе 2024 года.
https://1prime.ru/20250829/avto-861386707.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82939/48/829394856_138:0:2361:1667_1920x0_80_0_0_4bd2fb44a34f7d4c1f81a035220a737f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, китай
Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ
09:25 20.09.2025
 
Россия в августе увеличила ввоз легковых автомобилей из Китая

Россия вновь стала главным покупателем автомобилей у Китая

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2025
Заправка автомобиля. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. Россия в августе увеличила ввоз легковых автомобилей из Китая до максимума с начала года, в результате вновь став основным их импортером, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни.
Так, китайские поставки на российский рынок в конце лета выросли на четверть, однако за год они, наоборот, сократились вдвое, составив 796,4 миллиона долларов. Больше последний раз было в конце прошлого года.
В результате российские компании, которые еще в апреле утратили статус крупнейшего покупателя китайских автомобилей, в августе вновь стали лидерами по их закупкам.
С начала года российский импорт китайских "легковушек" на фоне повышения утильсбора резко сократился - до 4,1 миллиарда долларов против 9,15 миллиарда за аналогичный период прошлого года.
Всего Китай в августе экспортировал в другие страны автомобилей на 10,2 миллиарда долларов, что на 20% больше продаж в августе прошлого года. При этом экспорт аз восемь месяцев составил 69,4 миллиарда долларов против 59,2 миллиарда в январе-августе 2024 года.
Сотрудник рассказывает клиенту о технических характеристиках автомобиля - ПРАЙМ, 1920, 29.08.2025
Названы регионы, где проще всего найти хорошие подержанные автомобили
29 августа, 08:00
 
БизнесРОССИЯКИТАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала