Министр обороны Литвы сделала дерзкое заявление о России - 20.09.2025, ПРАЙМ
Министр обороны Литвы сделала дерзкое заявление о России
Министр обороны Литвы сделала дерзкое заявление о России
2025-09-20T11:49+0300
россия
общество
эстония
литва
турция
реджеп тайип эрдоган
мид
вкс
нато
МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Министр обороны Литвы Довиле Шакалене намекнула на возможное уничтожение российских истребителей силами НАТО, комментируя якобы проникновение самолетов ВКС в воздушное пространство Эстонии."Три российских истребителя над Таллином — еще одно твердое доказательство того, что инициатива "Восточный страж" давно назрела. Северо-восточная граница НАТО проверяется не просто так. Мы должны действовать всерьез. Турция показала пример десять лет назад. Есть над чем задуматься", — утверждает она.В Минобороны в субботу заявили, что истребители МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии в Калининградскую область, не нарушив границ других государств.Так ведомство ответило на обвинения МИД Эстонии, который утверждает, что российские самолеты якобы вошли в воздушное пространство страны над Финским заливом и находились там 12 минут. В связи с этим "инцидентом" Министерство вызвало временного поверенного в делах России и вручило ему ноту протеста. Таллин также запросил консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава альянса.В конце ноября 2015 года турецкие ВВС сбили российский Су-24 над территорией Сирии, после чего Москва ввела в отношении Анкары ряд экономических ограничений. В конце июня 2016 года турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган извинился за произошедшее.
россия, общество , эстония, литва, турция, реджеп тайип эрдоган, мид, вкс, нато
РОССИЯ, Общество , ЭСТОНИЯ, ЛИТВА, ТУРЦИЯ, Реджеп Тайип Эрдоган, МИД, ВКС, НАТО
11:49 20.09.2025
 
Министр обороны Литвы сделала дерзкое заявление о России

Министр обороны Литвы Шакалене намекнула на сбитие российских самолетов

© CC BY 2.0 / Mr.TinMDФлаг Литвы
Флаг Литвы. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Министр обороны Литвы Довиле Шакалене намекнула на возможное уничтожение российских истребителей силами НАТО, комментируя якобы проникновение самолетов ВКС в воздушное пространство Эстонии.
"Три российских истребителя над Таллином — еще одно твердое доказательство того, что инициатива "Восточный страж" давно назрела. Северо-восточная граница НАТО проверяется не просто так. Мы должны действовать всерьез. Турция показала пример десять лет назад. Есть над чем задуматься", — утверждает она.
В Минобороны в субботу заявили, что истребители МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии в Калининградскую область, не нарушив границ других государств.
Так ведомство ответило на обвинения МИД Эстонии, который утверждает, что российские самолеты якобы вошли в воздушное пространство страны над Финским заливом и находились там 12 минут. В связи с этим "инцидентом" Министерство вызвало временного поверенного в делах России и вручило ему ноту протеста. Таллин также запросил консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава альянса.
В конце ноября 2015 года турецкие ВВС сбили российский Су-24 над территорией Сирии, после чего Москва ввела в отношении Анкары ряд экономических ограничений. В конце июня 2016 года турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган извинился за произошедшее.
РОССИЯОбществоЭСТОНИЯЛИТВАТУРЦИЯРеджеп Тайип ЭрдоганМИДВКСНАТО
 
 
