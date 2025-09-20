https://1prime.ru/20250920/litva-862547621.html
Министр обороны Литвы сделала дерзкое заявление о России
Министр обороны Литвы сделала дерзкое заявление о России - 20.09.2025, ПРАЙМ
Министр обороны Литвы сделала дерзкое заявление о России
Министр обороны Литвы Довиле Шакалене намекнула на возможное уничтожение российских истребителей силами НАТО, комментируя якобы проникновение самолетов ВКС в... | 20.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-20T11:49+0300
2025-09-20T11:49+0300
2025-09-20T11:49+0300
россия
общество
эстония
литва
турция
реджеп тайип эрдоган
мид
вкс
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/50/841375051_0:156:2049:1308_1920x0_80_0_0_e9c3d35b62a0f00ba0013f2dc80e62f3.jpg
МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Министр обороны Литвы Довиле Шакалене намекнула на возможное уничтожение российских истребителей силами НАТО, комментируя якобы проникновение самолетов ВКС в воздушное пространство Эстонии."Три российских истребителя над Таллином — еще одно твердое доказательство того, что инициатива "Восточный страж" давно назрела. Северо-восточная граница НАТО проверяется не просто так. Мы должны действовать всерьез. Турция показала пример десять лет назад. Есть над чем задуматься", — утверждает она.В Минобороны в субботу заявили, что истребители МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии в Калининградскую область, не нарушив границ других государств.Так ведомство ответило на обвинения МИД Эстонии, который утверждает, что российские самолеты якобы вошли в воздушное пространство страны над Финским заливом и находились там 12 минут. В связи с этим "инцидентом" Министерство вызвало временного поверенного в делах России и вручило ему ноту протеста. Таллин также запросил консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава альянса.В конце ноября 2015 года турецкие ВВС сбили российский Су-24 над территорией Сирии, после чего Москва ввела в отношении Анкары ряд экономических ограничений. В конце июня 2016 года турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган извинился за произошедшее.
https://1prime.ru/20250920/ursula-862543538.html
https://1prime.ru/20250919/estoniya--862509500.html
эстония
литва
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/50/841375051_48:0:1999:1463_1920x0_80_0_0_e76016837354d947d45682df90c8763e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , эстония, литва, турция, реджеп тайип эрдоган, мид, вкс, нато
РОССИЯ, Общество , ЭСТОНИЯ, ЛИТВА, ТУРЦИЯ, Реджеп Тайип Эрдоган, МИД, ВКС, НАТО
Министр обороны Литвы сделала дерзкое заявление о России
Министр обороны Литвы Шакалене намекнула на сбитие российских самолетов