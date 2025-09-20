Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Журналист ответил на заявления экс-главы МИД Литвы против России - 20.09.2025
Журналист ответил на заявления экс-главы МИД Литвы против России
Журналист ответил на заявления экс-главы МИД Литвы против России
Журналист Чей Боуз в социальной сети X опроверг обвинения в адрес России, касающиеся якобы нарушения воздушного пространства Эстонии. | 20.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-20T17:21+0300
2025-09-20T17:21+0300
россия
эстония
балтийское море
литва
минобороны рф
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/50/841375051_0:156:2049:1308_1920x0_80_0_0_e9c3d35b62a0f00ba0013f2dc80e62f3.jpg
МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Журналист Чей Боуз в социальной сети X опроверг обвинения в адрес России, касающиеся якобы нарушения воздушного пространства Эстонии. "Это ложь. Российские самолеты пролетели над нейтральными водами Балтийского моря на расстоянии более 3 километров от острова Вайндлоо. Они находились лишь в воздушной зоне, относящейся к исключительной экономической зоне Эстонии (за пределами 12 морских миль от берега), что не является вторжением в воздушное пространство страны", — написал Боуз в ответ на комментарии бывшего министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса в соцсети Х. Ранее Ландсбергис обвинил Россию в обострении ситуации на Балтийском море, утверждая, что российские самолеты нарушили воздушное пространство Эстонии. В пятницу Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России, чтобы передать ноту протеста в связи с тем, что три российских самолета МиГ-31 якобы вошли в эстонское воздушное пространство на 12 минут. Таллин заявил о своем намерении обратиться за консультацией к НАТО, руководствуясь статьей 4 устава альянса. В субботу Министерство обороны России отметило, что истребители МиГ-31 совершали плановый перелет из Карелии в Калининградскую область, не нарушая границ других государств. В ведомстве неоднократно подчеркивали, что полеты российских самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами над нейтральными водами, избегая пересечения воздушных трасс и опасных сближений с иностранными судами.
эстония
балтийское море
литва
россия, эстония, балтийское море, литва, минобороны рф, нато
РОССИЯ, ЭСТОНИЯ, Балтийское море, ЛИТВА, Минобороны РФ, НАТО
17:21 20.09.2025
 
Журналист ответил на заявления экс-главы МИД Литвы против России

Боуз раскритиковал экс-главу МИД Литвы Ландсбергиса за ложь о России

© CC BY 2.0 / Mr.TinMDФлаг Литвы
Флаг Литвы - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2025
Флаг Литвы. Архивное фото
© CC BY 2.0 / Mr.TinMD
МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Журналист Чей Боуз в социальной сети X опроверг обвинения в адрес России, касающиеся якобы нарушения воздушного пространства Эстонии.
"Это ложь. Российские самолеты пролетели над нейтральными водами Балтийского моря на расстоянии более 3 километров от острова Вайндлоо. Они находились лишь в воздушной зоне, относящейся к исключительной экономической зоне Эстонии (за пределами 12 морских миль от берега), что не является вторжением в воздушное пространство страны", — написал Боуз в ответ на комментарии бывшего министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса в соцсети Х.
Ранее Ландсбергис обвинил Россию в обострении ситуации на Балтийском море, утверждая, что российские самолеты нарушили воздушное пространство Эстонии.
В пятницу Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России, чтобы передать ноту протеста в связи с тем, что три российских самолета МиГ-31 якобы вошли в эстонское воздушное пространство на 12 минут. Таллин заявил о своем намерении обратиться за консультацией к НАТО, руководствуясь статьей 4 устава альянса.
В субботу Министерство обороны России отметило, что истребители МиГ-31 совершали плановый перелет из Карелии в Калининградскую область, не нарушая границ других государств.
В ведомстве неоднократно подчеркивали, что полеты российских самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами над нейтральными водами, избегая пересечения воздушных трасс и опасных сближений с иностранными судами.
РОССИЯ ЭСТОНИЯ Балтийское море ЛИТВА Минобороны РФ НАТО
 
 
