Журналист ответил на заявления экс-главы МИД Литвы против России

МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Журналист Чей Боуз в социальной сети X опроверг обвинения в адрес России, касающиеся якобы нарушения воздушного пространства Эстонии. "Это ложь. Российские самолеты пролетели над нейтральными водами Балтийского моря на расстоянии более 3 километров от острова Вайндлоо. Они находились лишь в воздушной зоне, относящейся к исключительной экономической зоне Эстонии (за пределами 12 морских миль от берега), что не является вторжением в воздушное пространство страны", — написал Боуз в ответ на комментарии бывшего министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса в соцсети Х. Ранее Ландсбергис обвинил Россию в обострении ситуации на Балтийском море, утверждая, что российские самолеты нарушили воздушное пространство Эстонии. В пятницу Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России, чтобы передать ноту протеста в связи с тем, что три российских самолета МиГ-31 якобы вошли в эстонское воздушное пространство на 12 минут. Таллин заявил о своем намерении обратиться за консультацией к НАТО, руководствуясь статьей 4 устава альянса. В субботу Министерство обороны России отметило, что истребители МиГ-31 совершали плановый перелет из Карелии в Калининградскую область, не нарушая границ других государств. В ведомстве неоднократно подчеркивали, что полеты российских самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами над нейтральными водами, избегая пересечения воздушных трасс и опасных сближений с иностранными судами.

