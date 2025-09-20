Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Главы центрального банка Маврикия покинет пост - 20.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250920/mavrikiy-862547301.html
Главы центрального банка Маврикия покинет пост
Главы центрального банка Маврикия покинет пост - 20.09.2025, ПРАЙМ
Главы центрального банка Маврикия покинет пост
Премьер-министр Маврикия Навин Рамгулам попросил главу центрального банка страны Раму Ситанена уйти в отставку, он назначит на его место нового управляющего,... | 20.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-20T11:39+0300
2025-09-20T11:39+0300
финансы
банки
маврикий
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/14/862547157_59:0:983:520_1920x0_80_0_0_39094772ce764c849341e8000eec7f07.jpg
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Маврикия Навин Рамгулам попросил главу центрального банка страны Раму Ситанена уйти в отставку, он назначит на его место нового управляющего, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление Рамгулама. "Рамгулам попросил управляющего центральным банком Раму Ситанена уйти в отставку, назначит нового управляющего", - пишет агентство. Причины такого решения не приводятся.
маврикий
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/14/862547157_235:0:928:520_1920x0_80_0_0_113bed812b0b12e0a9e04ed0dd56e034.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, маврикий
Финансы, Банки, МАВРИКИЙ
11:39 20.09.2025
 
Главы центрального банка Маврикия покинет пост

Премьер Маврикия попросил главу центрального банка Ситанена уйти в отставку

© TéléPlus Рама Ситанен
 Рама Ситанен
Рама Ситанен. Архивное фото
© TéléPlus
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Маврикия Навин Рамгулам попросил главу центрального банка страны Раму Ситанена уйти в отставку, он назначит на его место нового управляющего, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление Рамгулама.
"Рамгулам попросил управляющего центральным банком Раму Ситанена уйти в отставку, назначит нового управляющего", - пишет агентство.
Причины такого решения не приводятся.
 
ФинансыБанкиМАВРИКИЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала