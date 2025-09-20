https://1prime.ru/20250920/mavrikiy-862547301.html
Главы центрального банка Маврикия покинет пост
Главы центрального банка Маврикия покинет пост - 20.09.2025, ПРАЙМ
Главы центрального банка Маврикия покинет пост
Премьер-министр Маврикия Навин Рамгулам попросил главу центрального банка страны Раму Ситанена уйти в отставку, он назначит на его место нового управляющего,... | 20.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-20T11:39+0300
2025-09-20T11:39+0300
2025-09-20T11:39+0300
финансы
банки
маврикий
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/14/862547157_59:0:983:520_1920x0_80_0_0_39094772ce764c849341e8000eec7f07.jpg
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Маврикия Навин Рамгулам попросил главу центрального банка страны Раму Ситанена уйти в отставку, он назначит на его место нового управляющего, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление Рамгулама. "Рамгулам попросил управляющего центральным банком Раму Ситанена уйти в отставку, назначит нового управляющего", - пишет агентство. Причины такого решения не приводятся.
маврикий
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/14/862547157_235:0:928:520_1920x0_80_0_0_113bed812b0b12e0a9e04ed0dd56e034.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, маврикий
Главы центрального банка Маврикия покинет пост
Премьер Маврикия попросил главу центрального банка Ситанена уйти в отставку
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Маврикия Навин Рамгулам попросил главу центрального банка страны Раму Ситанена уйти в отставку, он назначит на его место нового управляющего, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление Рамгулама.
"Рамгулам попросил управляющего центральным банком Раму Ситанена уйти в отставку, назначит нового управляющего", - пишет агентство.
Причины такого решения не приводятся.