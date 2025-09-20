https://1prime.ru/20250920/mavrikiy-862547301.html

Главы центрального банка Маврикия покинет пост

финансы

банки

маврикий

МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Премьер-министр Маврикия Навин Рамгулам попросил главу центрального банка страны Раму Ситанена уйти в отставку, он назначит на его место нового управляющего, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление Рамгулама. "Рамгулам попросил управляющего центральным банком Раму Ситанена уйти в отставку, назначит нового управляющего", - пишет агентство. Причины такого решения не приводятся.

маврикий

2025

