На онлайн-платформе MAX могут появиться два аккаунта на одном устройстве

МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. На онлайн-платформе MAX может появиться возможность установки двух аккаунтов на одном устройстве, следует из ответа Минцифры на обращение главы комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Нилов направил обращение министру цифрового развития Максуту Шадаеву с просьбой дать поручение проработать вопрос возможности по аналогии с другими мессенджерами установки двух аккаунтов МAX на одном устройстве. Документ также есть в распоряжении агентства. В обращении политик отметил, что в России стремительно набирает популярность данная платформа. И с высокой долей вероятности, по мнению Нилова, российскую разработку захотят использовать для продвижения своих товаров и услуг предприниматели и самозанятые, поэтому для их удобства логично предусмотреть механизм, позволяющий использовать на одном устройстве два аккаунта: личный и рабочий. Парламентарий предложил предусмотреть для бизнес-аккаунта отдельное название, например, MAX-delo. "Обозначенный Вами вопрос о реализации функции использования двух аккаунтов МАХ на одном устройстве находится на стадии проработки с учетом необходимости обеспечения строгих требований информационной безопасности и сохранения удобства интерфейса", - сказано в документе за подписью замглавы ведомства Олега Качанова. В ответе отмечается, что указанная возможность может быть реализована в рамках одного из будущих обновлений национального мессенджера. Подчеркивается, что MAX целенаправленно развивается как многофункциональная цифровая платформа, включающая в себя множество полезных сервисов для граждан и субъектов предпринимательской деятельности, и в этой связи задача повышения удобства его использования, включая возможность одновременной работы с несколькими аккаунтами на одном устройстве, является актуальной. "В настоящее время мессенджер находится на стадии активного улучшения, его функциональные возможности постоянно расширяются. При совершенствовании МАХ особое внимание уделяется учету потребностей различных категорий пользователей, включая представителей делового сообщества", - уточняется в документе.

