В МИД оценили предложения ЕС по 19-му пакету санкций

В МИД оценили предложения ЕС по 19-му пакету санкций

2025-09-20T01:51+0300

МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Предложения Евросоюза по 19-му пакету санкций свидетельствуют о том, что санкционная политика исчерпала себя, заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников "Известиям". Ранее в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предлагает в рамках 19-го пакета санкций использовать российские активы для обеспечения кредитов Украине. "Она (санкционная политика - ред.) давно себя исчерпывает, и то, что предлагается в 19-м пакете, лишний раз это демонстрирует. По содержанию каждого пакета санкций видно, что на руках остается всё меньше вариантов, что можно сделать", - отметил Масленников. По его словам, остается только в сотый раз "кричать", что "санкции работают" и что, "прыгнув в болото зависимости" от значительно более дорогих американских энергоресурсов, ЕС наконец-то может "перекрыть газовый кран" из России. После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы, но точный объем иммобилизованных средств неизвестен. По данным ЦБ на конец июня 2021 года, около 288 миллиардов долларов хранилось в Австрии, Британии, Германии, Канаде, США, Франции и Японии, еще около 63 миллиардов - в неназванных странах. На начало 2022 года, как сообщал Банк России, около половины из 630,6 миллиарда долларов его активов приходилось на активы в ключевых резервных валютах. Сейчас в странах "Большой семерки" и Евросоюза действует схема по изъятию доходов от замороженных российских активов для финансирования кредита украинцам на 50 миллиардов долларов. В пятницу Еврокомиссия предложила "новое решение" для финансирования Украины за счет российских активов, однако детали не раскрыла. Российские власти неоднократно говорили, что будут принимать зеркальные меры в случае конфискации. Согласно расчетам РИА Новости, такой шаг может обойтись западным странам как минимум в 285 миллиардов долларов, 238 миллиардов из которых приходится на страны ЕС.

