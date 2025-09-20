Миронов предложил предоставить многодетным семьям выбор между льготами

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением предоставить многодетным семьям выбор между получением пакета социальной помощи и выплатой денежной компенсации взамен льгот, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Представляется целесообразным установить право получателя адресной социальной поддержки выбирать форму её предоставления: натуральную либо денежную, определив порядок расчёта денежного эквивалента исходя из нормативной стоимости соответствующей услуги с ежегодной индексацией, которая не может быть ниже среднерыночной стоимости таких услуг", - говорится в письме. В беседе с РИА Новости Миронов напомнил, что по информации Минтруда, в России проживает около 2,8 миллионов многодетных семей, которым государство предоставляет адресную социальную помощь - бесплатные земельные участки для строительства загородного дома, льготное питание и проезд для школьников, коммунальные субсидии и другие услуги. По его словам, в некоторых случаях из-за отсутствия инженерной инфраструктуры многодетные семьи не могут добиться получения подходящих земельных участков, а льготный проезд - из-за удалённости транспорта. При этом политик отметил, что в некоторых регионах заменяют натуральные льготы денежными выплатами. "Например, в Московской области принят закон, который предусматривает единовременную выплату в размере одного миллиона рублей вместо бесплатного земельного участка. В Чувашии компенсация составляет 250 тысяч рублей. В Калининградской области - 400 тысяч рублей. Социальный кодекс Санкт-Петербурга допускает компенсационную выплату, равную стоимости школьного питания", - рассказал Миронов. Он добавил, что решение о замене социальных льгот на денежные выплаты по выбору многодетных семей нужно принимать на федеральном уровне. "Призываю правительство рассмотреть вопрос об определении порядка расчёта денежного эквивалента пакета соцпомощи исходя из среднерыночной стоимости услуг с учётом проведения ежегодной индексации", - заключил Миронов.
