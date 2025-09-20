https://1prime.ru/20250920/modernizatsiya-862548264.html

На юго-западе Москвы модернизировали газорегуляторный пункт

На юго-западе Москвы модернизировали газорегуляторный пункт - 20.09.2025

На юго-западе Москвы модернизировали газорегуляторный пункт

Специалисты комплекса городского хозяйства провели модернизацию крупного газорегуляторного пункта "Ленинский проспект, 87" на юго-западе Москвы

МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Специалисты комплекса городского хозяйства провели модернизацию крупного газорегуляторного пункта "Ленинский проспект, 87" на юго-западе Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Завершили работы по ремонту газорегуляторного пункта "Ленинский проспект, 87" на улице Гарибальди, который обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора районов Ломоносовский, Раменки и проспект Вернадского", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что решение о модернизации было принято в связи с длительной работой газового оборудования. Работы провели в сжатые сроки без отключения потребителей от газоснабжения. "В рамках проекта устаревшее оборудование заменили на современный газорегуляторный пункт шкафного типа мощностью более 1,6 тысячи кубометров в час, изготовленный из российских составляющих на собственном производстве АО "Мосгаз". Он имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует всем требованиям безопасности", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами, параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством.

