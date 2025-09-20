Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На юго-западе Москвы модернизировали газорегуляторный пункт - 20.09.2025
На юго-западе Москвы модернизировали газорегуляторный пункт
На юго-западе Москвы модернизировали газорегуляторный пункт - 20.09.2025, ПРАЙМ
На юго-западе Москвы модернизировали газорегуляторный пункт
Специалисты комплекса городского хозяйства провели модернизацию крупного газорегуляторного пункта "Ленинский проспект, 87" на юго-западе Москвы, сообщил... | 20.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-20T12:15+0300
2025-09-20T12:15+0300
россия
москва
мосгаз
https://cdnn.1prime.ru/img/79184/66/791846650_0:222:2363:1551_1920x0_80_0_0_ba50cd21ba5d8e8cd3f394bdc68e1347.jpg
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Специалисты комплекса городского хозяйства провели модернизацию крупного газорегуляторного пункта "Ленинский проспект, 87" на юго-западе Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Завершили работы по ремонту газорегуляторного пункта "Ленинский проспект, 87" на улице Гарибальди, который обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора районов Ломоносовский, Раменки и проспект Вернадского", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что решение о модернизации было принято в связи с длительной работой газового оборудования. Работы провели в сжатые сроки без отключения потребителей от газоснабжения. "В рамках проекта устаревшее оборудование заменили на современный газорегуляторный пункт шкафного типа мощностью более 1,6 тысячи кубометров в час, изготовленный из российских составляющих на собственном производстве АО "Мосгаз". Он имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует всем требованиям безопасности", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами, параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством.
12:15 20.09.2025
 
На юго-западе Москвы модернизировали газорегуляторный пункт

В Москве модернизировали крупный газорегуляторный пункт "Ленинский проспект 87"

© РИА Новости . Сергей Козлов | Перейти в медиабанкГазовые вентили
Газовые вентили - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2025
Газовые вентили. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Козлов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Специалисты комплекса городского хозяйства провели модернизацию крупного газорегуляторного пункта "Ленинский проспект, 87" на юго-западе Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, которые отвечают за понижение давления газа до определенных значений и поддержание их в заданных пределах. Завершили работы по ремонту газорегуляторного пункта "Ленинский проспект, 87" на улице Гарибальди, который обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора районов Ломоносовский, Раменки и проспект Вернадского", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что решение о модернизации было принято в связи с длительной работой газового оборудования. Работы провели в сжатые сроки без отключения потребителей от газоснабжения.
"В рамках проекта устаревшее оборудование заменили на современный газорегуляторный пункт шкафного типа мощностью более 1,6 тысячи кубометров в час, изготовленный из российских составляющих на собственном производстве АО "Мосгаз". Он имеет высокую степень надежности и пониженные шумовые характеристики, что соответствует всем требованиям безопасности", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами, параметры их работы постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством.
