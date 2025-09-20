https://1prime.ru/20250920/moskva-862538449.html
Международный музыкальный конкурс "Интервидение" пройдет в Москве
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Международный музыкальный конкурс "Интервидение" состоится в субботу в в 20.30 мск на Live Арене в Москве.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году.
В конкурсе примут участие артисты из 23 стран: Белоруссия, Индия, Китай, Казахстан, Сербия, Египет, Бразилия, Венесуэла, Катар, Вьетнам, Куба, Кения, Мадагаскар, Колумбия, ОАЭ, Таджикистан, Саудовская Аравия, США, Кыргызстан, Узбекистан, Эфиопия, ЮАР, а также хозяйка конкурса - Россия.
Откроет вечер кубинская певица Сулема Иглесиас Салазар, а завершит представитель Индии Раухан Малик. КНР на конкурсе представит певец Ван Си, Белоруссию - Настя Кравченко, Казахстан - Ернар Садирбаев, Сербию - Слободан Тркуля, Египет - Мустафа Саад, Бразилию - Лусиану Калазанс и Раис Надер, Венесуэлу - Омар Аседо, Катар - Дана Аль-Мир, Вьетнам - Дык Фук, Кению - Санайпей Танде, Мадагаскар - Denis & D-Lain, Колумбию - Нидия Гонгора, ОАЭ - Саиф Аль-Али, Таджикистан - Фаррух Хасанов, Саудовскую Аравию - Зейна Имад, США - Vassy, Кыргызстан - трио "Nomad", Узбекистан - Шорух Ганиев, Эфиопию - Нетсанет Султан, ЮАР - группа Mzansi Jikelele.
От России под девятым номером выступит певец Shaman: он исполнит с песней "Прямо по сердцу", которую для него написал Максим Фадеев.
В состав жюри вошли признанные представители культуры и искусства из государств-участников. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. Представителем Белоруссии была назначена генеральный продюсер Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь Ольга Шлягер. А США в жюри представит бывший вокалист групп Deep Purple и Rainbow Джо Линн Тернер.
Послами конкурса стали певец Дима Билан, певицы Пелагея и Клава Кока, а также хоккеист Александр Овечкин.
Ведущими конкурса "Интервидение" от России станут Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина, а актриса Стэфи Патель и телеведущий Мэнг Лэй выступят в качестве международных ведущих.
Волонтерами международного музыкального конкурса "Интервидение" стали более 500 человек из 47 регионов России, а также из Вьетнама, Таджикистана, Узбекистана и Белоруссии.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
