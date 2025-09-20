ВСМ Москва — Петербург будет иметь 239 мостов и эстакад
ВСМ Москва — Петербург будет иметь 239 мостов и эстакад протяженностью 180 км
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПолноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ
Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург будет иметь 239 мостов и эстакад общей протяженностью 180 километров, сообщил инфоцентр ВСМ.
"Проектом предусмотрено 239 мостов и эстакад общей протяженностью 180 километров. Самая длинная эстакада в 14 километров будет построена в районе Санкт-Петербурга. Для мостовых переходов разработаны 32-метровые балки весом 700 тонн, что значительно превышает параметры типовых конструкций в автодорожном строительстве. Управление проектом осуществляется через единую цифровую систему с возможностью видеомониторинга и оперативного контроля работ", - говорится в сообщении.
Инфоцентр ВСМ сообщил, что в рамках осмотра хода строительства первой линии ВСМ зампредседателя правительства РФ Виталий Савельев, министр транспорта РФ Андрей Никитин, гендиректор РЖД Олег Белозеров и глава группы компаний "Нацпроектстрой" Алексей Крапивин посетили объекты по маршруту будущей ВСМ, в частности в районе станции Поварово, площадки производственной базы Решетниково и будущего моста через реку Шошу.
"Реализация проекта ведется поэтапно. Сейчас активные строительно-монтажные работы идут на седьмом этапе в Московской области. По другим этапам выполняются подготовительные работы в соответствии с графиком. На объектах задействовано более 7 тысяч человек и 3 тысячи единиц техники. Строители прокладывают подъездные дороги, переносят инженерные коммуникации, обустраивают городки для размещения до 20 тысяч специалистов", - говорится в сообщении.
Проект, отмечает инфоцентр, имеет высокую техническую сложность из-за особенностей рельефа и геологии трассы. На многих участках — слабые болотистые грунты, что требует укрепления земляного полотна. Для этого проект предусматривает установку более 1 миллиона свай общей длиной около 12 тысяч километров.
Вдоль трассы создается производственная база: в Новгородской и Тверской областях строятся два роботизированных завода по выпуску специальных безбалластных плит, планируемый срок запуска — 2026 год. Ведется строительство 14 заводов для производства свай и 10 полигонов для изготовления мостовых конструкций.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.