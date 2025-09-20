В США возмутились из-за реакции НАТО на российские истребители
Скотт Риттер назвал реакцию НАТО на российские истребители реакцией поджигателя
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
МОСКВА, 20 cен — ПРАЙМ. Бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер сравнил реакцию НАТО на инцидент с предполагаемым нарушением российского воздушного пространства Эстонии с действиями поджигателя в своём посте в социальной сети X.
"Эта реакция напоминает поведение поджигателя, который сам устроил пожар. Вы действительно последний генеральный секретарь НАТО," — заметил Риттер в ответ на высказывание главы Североатлантического альянса Марка Рютте о том, что ответ НАТО в рамках операции "Восточный страж" был оперативным и решительным.
В субботу российское Министерство обороны заявило, что истребители МиГ-31 строго в рамках плана перелетели из Карелии в Калининградскую область, и это не сопровождалось нарушением границ какой-либо другой страны.
Таким образом, ведомство отреагировало на утверждения МИД Эстонии о том, что российские самолеты якобы вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и находились там в течение 12 минут. В ответ на этот "инцидент" МИД вызвал временного поверенного в делах России и вручил ему ноту протеста. Таллин также инициировал консультации с НАТО, руководствуясь статьей 4 устава альянса.
Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что российские самолеты выполняют полеты в полном соответствии с международными стандартами использования воздушного пространства над нейтральными водами, избегая пересечения воздушных маршрутов и опасной близости с иностранными воздушными судами.