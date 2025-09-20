Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США возмутились из-за реакции НАТО на российские истребители - 20.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250920/nato-862563780.html
В США возмутились из-за реакции НАТО на российские истребители
В США возмутились из-за реакции НАТО на российские истребители - 20.09.2025, ПРАЙМ
В США возмутились из-за реакции НАТО на российские истребители
Бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер сравнил реакцию НАТО на инцидент с предполагаемым нарушением российского воздушного пространства Эстонии с действиями... | 20.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-20T19:58+0300
2025-09-20T19:58+0300
эстония
карелия
финский залив
марк рютте
цру
мид
скотт риттер
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0e/854926642_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_f7bc18c62b5813697a9dab3b1ed7beaa.jpg
МОСКВА, 20 cен — ПРАЙМ. Бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер сравнил реакцию НАТО на инцидент с предполагаемым нарушением российского воздушного пространства Эстонии с действиями поджигателя в своём посте в социальной сети X. "Эта реакция напоминает поведение поджигателя, который сам устроил пожар. Вы действительно последний генеральный секретарь НАТО," — заметил Риттер в ответ на высказывание главы Североатлантического альянса Марка Рютте о том, что ответ НАТО в рамках операции "Восточный страж" был оперативным и решительным. В субботу российское Министерство обороны заявило, что истребители МиГ-31 строго в рамках плана перелетели из Карелии в Калининградскую область, и это не сопровождалось нарушением границ какой-либо другой страны. Таким образом, ведомство отреагировало на утверждения МИД Эстонии о том, что российские самолеты якобы вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и находились там в течение 12 минут. В ответ на этот "инцидент" МИД вызвал временного поверенного в делах России и вручил ему ноту протеста. Таллин также инициировал консультации с НАТО, руководствуясь статьей 4 устава альянса. Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что российские самолеты выполняют полеты в полном соответствии с международными стандартами использования воздушного пространства над нейтральными водами, избегая пересечения воздушных маршрутов и опасной близости с иностранными воздушными судами.
https://1prime.ru/20250920/litva-862557796.html
https://1prime.ru/20250920/estoniya-862557207.html
эстония
карелия
финский залив
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0e/854926642_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_21ea9e99ab62d7a5cc65ccf45b1d0e80.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
эстония, карелия, финский залив, марк рютте, цру, мид, скотт риттер, нато
ЭСТОНИЯ, Карелия, Финский залив, Марк Рютте, ЦРУ, МИД, Скотт Риттер, НАТО
19:58 20.09.2025
 
В США возмутились из-за реакции НАТО на российские истребители

Скотт Риттер назвал реакцию НАТО на российские истребители реакцией поджигателя

© Фото : NATO Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
 Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2025
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 cен — ПРАЙМ. Бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер сравнил реакцию НАТО на инцидент с предполагаемым нарушением российского воздушного пространства Эстонии с действиями поджигателя в своём посте в социальной сети X.
"Эта реакция напоминает поведение поджигателя, который сам устроил пожар. Вы действительно последний генеральный секретарь НАТО," — заметил Риттер в ответ на высказывание главы Североатлантического альянса Марка Рютте о том, что ответ НАТО в рамках операции "Восточный страж" был оперативным и решительным.
Флаг Литвы - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2025
Журналист ответил на заявления экс-главы МИД Литвы против России
17:21
В субботу российское Министерство обороны заявило, что истребители МиГ-31 строго в рамках плана перелетели из Карелии в Калининградскую область, и это не сопровождалось нарушением границ какой-либо другой страны.
Таким образом, ведомство отреагировало на утверждения МИД Эстонии о том, что российские самолеты якобы вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и находились там в течение 12 минут. В ответ на этот "инцидент" МИД вызвал временного поверенного в делах России и вручил ему ноту протеста. Таллин также инициировал консультации с НАТО, руководствуясь статьей 4 устава альянса.
Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что российские самолеты выполняют полеты в полном соответствии с международными стандартами использования воздушного пространства над нейтральными водами, избегая пересечения воздушных маршрутов и опасной близости с иностранными воздушными судами.
Пост, опубликованный Томасом Фази в соцсети X
Журналист показал, из-за чего Эстония хочет начать третью мировую
17:13
 
ЭСТОНИЯКарелияФинский заливМарк РюттеЦРУМИДСкотт РиттерНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала