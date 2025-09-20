Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ОАК рассказали об испытаниях второго импортозамещенного МС-21 - 20.09.2025
В ОАК рассказали об испытаниях второго импортозамещенного МС-21
В ОАК рассказали об испытаниях второго импортозамещенного МС-21 - 20.09.2025, ПРАЙМ
В ОАК рассказали об испытаниях второго импортозамещенного МС-21
Второй импортозамещенный самолет МС-21 находится в летно-испытательном подразделении Иркутского авиационного завода, где будет проведена проверка топливной... | 20.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-20T10:45+0300
2025-09-20T10:45+0300
промышленность
россия
сергей чемезов
ростех
оак
пао "яковлев"
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/05/860329600_0:152:2897:1782_1920x0_80_0_0_a912c8e8fad781a9c2bba56a7a699aa7.jpg
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Второй импортозамещенный самолет МС-21 находится в летно-испытательном подразделении Иркутского авиационного завода, где будет проведена проверка топливной системы, запуск и отработка вспомогательной силовой установки и маршевых двигателей, а также отработка систем и оборудования самолета при запущенных двигателях, говорится в сообщении "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК, входит в "Ростех"). "Второй импортозамещенный самолет МС-21 в летно-испытательном подразделении Иркутского авиационного завода. Заводчанам вместе со специалистами летно-испытательного и доводочного комплекса ПАО "Яковлев" предстоит провести проверку топливной системы, запуск и отработку вспомогательной силовой установки и маршевых двигателей, а также отработку систем и оборудования самолета при запущенных двигателях", - говорится в сообщении. В ОАК напомнили, что ранее в цехе окончательной сборки на самолёте выполнена замена комплектующих и систем импортного производства на отечественные. Кроме того, заменены органы управления в кабине, приводы системы управления, система перемещения механизации крыла и механизм перестановки стабилизатора, а также ряд других систем. МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров. Гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов ранее сообщал, что старт серийного производства лайнера запланирован на 2026 год. Объем производства российских самолетов МС-21 с 2029 года должен составить 72 единицы в год. В конце июня Объединенная авиастроительная корпорация показала и интерьер отечественного производства на борту. В их числе багажные полки, гардеробные, кухонные и туалетные модули, а также кресла бизнес-класса. "Ростех" ожидает, что поставки самолетов МС-21 авиакомпаниям начнутся в 2026 году, сейчас на заводе в разной степени готовности находятся более 20 бортов. Крупным заказчиком этих лайнеров является группа "Аэрофлот", рассчитывая до 2030 года получить 108 самолетов МС-21, а к 2033 году увеличить их число в своем парке до 200.
промышленность, россия, сергей чемезов, ростех, оак, пао "яковлев"
Промышленность, РОССИЯ, Сергей Чемезов, Ростех, ОАК, ПАО "Яковлев"
10:45 20.09.2025
 
В ОАК рассказали об испытаниях второго импортозамещенного МС-21

Второй импортозамещенный МС-21 находится в летно-испытательном подразделении

© РИА Новости . Кирилл Шипицин
Самолет МС-21
Самолет МС-21 - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2025
© РИА Новости . Кирилл Шипицин
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Второй импортозамещенный самолет МС-21 находится в летно-испытательном подразделении Иркутского авиационного завода, где будет проведена проверка топливной системы, запуск и отработка вспомогательной силовой установки и маршевых двигателей, а также отработка систем и оборудования самолета при запущенных двигателях, говорится в сообщении "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК, входит в "Ростех").
"Второй импортозамещенный самолет МС-21 в летно-испытательном подразделении Иркутского авиационного завода. Заводчанам вместе со специалистами летно-испытательного и доводочного комплекса ПАО "Яковлев" предстоит провести проверку топливной системы, запуск и отработку вспомогательной силовой установки и маршевых двигателей, а также отработку систем и оборудования самолета при запущенных двигателях", - говорится в сообщении.
В ОАК напомнили, что ранее в цехе окончательной сборки на самолёте выполнена замена комплектующих и систем импортного производства на отечественные. Кроме того, заменены органы управления в кабине, приводы системы управления, система перемещения механизации крыла и механизм перестановки стабилизатора, а также ряд других систем.
МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров.
Гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов ранее сообщал, что старт серийного производства лайнера запланирован на 2026 год. Объем производства российских самолетов МС-21 с 2029 года должен составить 72 единицы в год. В конце июня Объединенная авиастроительная корпорация показала и интерьер отечественного производства на борту. В их числе багажные полки, гардеробные, кухонные и туалетные модули, а также кресла бизнес-класса.
"Ростех" ожидает, что поставки самолетов МС-21 авиакомпаниям начнутся в 2026 году, сейчас на заводе в разной степени готовности находятся более 20 бортов. Крупным заказчиком этих лайнеров является группа "Аэрофлот", рассчитывая до 2030 года получить 108 самолетов МС-21, а к 2033 году увеличить их число в своем парке до 200.
Чемезов оценил комфорт МС-21 по сравнению с Airbus и Boeing
21 августа, 09:16
21 августа, 09:16
 
