Гаглоев призвал признать Южную Осетию

Гаглоев призвал признать Южную Осетию - 20.09.2025, ПРАЙМ

Гаглоев призвал признать Южную Осетию

Тем в Грузии, кто нашел в себе силы осудить действия экс-президента страны Михаила Саакашвили против Южной Осетии, нужно сделать следующий шаг и признать... | 20.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-20T16:49+0300

2025-09-20T16:49+0300

2025-09-20T17:52+0300

россия

южная осетия

рф

грузия

алан гаглоев

михаил саакашвили

бадра гунба

в мире

ЦХИНВАЛ, 20 сен – ПРАЙМ. Тем в Грузии, кто нашел в себе силы осудить действия экс-президента страны Михаила Саакашвили против Южной Осетии, нужно сделать следующий шаг и признать республику, заявил президент Южной Осетии Алан Гаглоев. "Мы налаживаем связи с миром не ради признания, а ради сотрудничества. И мы открыто говорим тем, кто в Грузии нашел в себе силы и мужество признать ответственность Саакашвили за агрессию против Южной Осетии, пора сделать следующий шаг. Признайте республику Южная Осетия. Не ради политики, ради будущего", - заявил Гаглоев на пленарном заседании экономического форума "Южная Осетия. Горизонты инвестиций". Первый международный экономический форум "Южная Осетия. Горизонты инвестиций" проходит 18-20 сентября во дворце спорта "Олимп" в Цхинвале. Он приурочен к 35-летию образования республики. Целями форума заявлены формирование позитивного инвестиционного имиджа республики, продвижение ее ключевых отраслей экономики на международном уровне и демонстрация туристического потенциала. Спикерами и участниками мероприятия выступают президент Южной Осетии Гаглоев, представители Минэкономразвития РФ, администрации президента РФ и Центробанка РФ, президент Абхазии Бадра Гунба. В этом же списке - представители почти всех северокавказских регионов РФ, а также Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты РФ, госкорпорации развития "ВЭБ.РФ"; ПАО "Банк ПСБ" и других. Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Двадцать шестого августа того же года Москва признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признаёт Абхазию и Южную Осетию, считая их своими регионами.

южная осетия

рф

грузия

2025

