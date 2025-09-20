Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
16:49 20.09.2025 (обновлено: 17:52 20.09.2025)
 
Гаглоев призвал признать Южную Осетию

Гаглоев: тем, кто нашел в себе силы осудить Саакашвили, надо признать Южную Осетию

© РИА Новости . Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкЮжная Осетия
Южная Осетия - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2025
Южная Осетия. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Мордасов
Перейти в медиабанк
ЦХИНВАЛ, 20 сен – ПРАЙМ. Тем в Грузии, кто нашел в себе силы осудить действия экс-президента страны Михаила Саакашвили против Южной Осетии, нужно сделать следующий шаг и признать республику, заявил президент Южной Осетии Алан Гаглоев.
"Мы налаживаем связи с миром не ради признания, а ради сотрудничества. И мы открыто говорим тем, кто в Грузии нашел в себе силы и мужество признать ответственность Саакашвили за агрессию против Южной Осетии, пора сделать следующий шаг. Признайте республику Южная Осетия. Не ради политики, ради будущего", - заявил Гаглоев на пленарном заседании экономического форума "Южная Осетия. Горизонты инвестиций".
Первый международный экономический форум "Южная Осетия. Горизонты инвестиций" проходит 18-20 сентября во дворце спорта "Олимп" в Цхинвале. Он приурочен к 35-летию образования республики. Целями форума заявлены формирование позитивного инвестиционного имиджа республики, продвижение ее ключевых отраслей экономики на международном уровне и демонстрация туристического потенциала.
Спикерами и участниками мероприятия выступают президент Южной Осетии Гаглоев, представители Минэкономразвития РФ, администрации президента РФ и Центробанка РФ, президент Абхазии Бадра Гунба. В этом же списке - представители почти всех северокавказских регионов РФ, а также Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты РФ, госкорпорации развития "ВЭБ.РФ"; ПАО "Банк ПСБ" и других.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня "Град". Грузинские войска атаковали республику и сильно разрушили ее столицу город Цхинвал. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела в республику войска и после пяти дней боевых действий вытеснила оттуда грузинских военных. Двадцать шестого августа того же года Москва признала суверенитет Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что это признание отражает существующие реалии и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему не признаёт Абхазию и Южную Осетию, считая их своими регионами.
Президент РФ Владимир Путин и президент Южной Осетии Алан Гаглоев во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2025
Заголовок открываемого материала