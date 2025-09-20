https://1prime.ru/20250920/ozero-862546464.html
Правительство выделило средства на расчистку Валдайского озера
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Правительство выделило 115 миллионов рублей на расчистку акватории Валдайского озера, сообщила пресс-служба кабмина. "Более 115 миллионов рублей будет направлено из резервного фонда правительства на продолжение работ по расчистке Валдайского озера. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении. В кабмине отметили, что данное решение позволит провести расчистку мелководных участков Валдайского озера от торфа, илистого и заиленного грунтов и водной растительности, улучшить экологическое состояние водоёма, уменьшить площадь потерь нерестовых и нагульных участков, предотвратить обмеление, заиливание и зарастание озера. Работа по расчистке прибрежных полос Валдайского озера ведётся с 2022 года. Источником средств, выделенных на эти цели в 2025 году, стали "окрашенные" экологические платежи, поступившие в федеральный бюджет.
