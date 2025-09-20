https://1prime.ru/20250920/ozero-862546464.html

Правительство выделило средства на расчистку Валдайского озера

Правительство выделило средства на расчистку Валдайского озера - 20.09.2025, ПРАЙМ

Правительство выделило средства на расчистку Валдайского озера

Правительство выделило 115 миллионов рублей на расчистку акватории Валдайского озера, сообщила пресс-служба кабмина. | 20.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-20T11:15+0300

2025-09-20T11:15+0300

2025-09-20T11:15+0300

бизнес

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/14/862546612_0:125:1921:1205_1920x0_80_0_0_183c884ba50b09a01c12c6e702cf9d74.jpg

МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Правительство выделило 115 миллионов рублей на расчистку акватории Валдайского озера, сообщила пресс-служба кабмина. "Более 115 миллионов рублей будет направлено из резервного фонда правительства на продолжение работ по расчистке Валдайского озера. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении. В кабмине отметили, что данное решение позволит провести расчистку мелководных участков Валдайского озера от торфа, илистого и заиленного грунтов и водной растительности, улучшить экологическое состояние водоёма, уменьшить площадь потерь нерестовых и нагульных участков, предотвратить обмеление, заиливание и зарастание озера. Работа по расчистке прибрежных полос Валдайского озера ведётся с 2022 года. Источником средств, выделенных на эти цели в 2025 году, стали "окрашенные" экологические платежи, поступившие в федеральный бюджет.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия