МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Правительство выделило 115 миллионов рублей на расчистку акватории Валдайского озера, сообщила пресс-служба кабмина. "Более 115 миллионов рублей будет направлено из резервного фонда правительства на продолжение работ по расчистке Валдайского озера. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении. В кабмине отметили, что данное решение позволит провести расчистку мелководных участков Валдайского озера от торфа, илистого и заиленного грунтов и водной растительности, улучшить экологическое состояние водоёма, уменьшить площадь потерь нерестовых и нагульных участков, предотвратить обмеление, заиливание и зарастание озера. Работа по расчистке прибрежных полос Валдайского озера ведётся с 2022 года. Источником средств, выделенных на эти цели в 2025 году, стали "окрашенные" экологические платежи, поступившие в федеральный бюджет.
11:15 20.09.2025
 
Правительство выделило средства на расчистку Валдайского озера

Правительство выделило 115 млн рублей на расчистку акватории Валдайского озера

МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Правительство выделило 115 миллионов рублей на расчистку акватории Валдайского озера, сообщила пресс-служба кабмина.
"Более 115 миллионов рублей будет направлено из резервного фонда правительства на продолжение работ по расчистке Валдайского озера. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении.
В кабмине отметили, что данное решение позволит провести расчистку мелководных участков Валдайского озера от торфа, илистого и заиленного грунтов и водной растительности, улучшить экологическое состояние водоёма, уменьшить площадь потерь нерестовых и нагульных участков, предотвратить обмеление, заиливание и зарастание озера.
Работа по расчистке прибрежных полос Валдайского озера ведётся с 2022 года. Источником средств, выделенных на эти цели в 2025 году, стали "окрашенные" экологические платежи, поступившие в федеральный бюджет.
 
