"За границей дешевле". Российский бизнес заманивают выгодным предложением

МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Рынки всколыхнула новость о возможном выходе российских компаний на китайскую биржу. Речь идет о панда-облигациях, выпущенных в юанях. В том, насколько это выгодно и какие подводные камни, разбирался "Прайм".За дешевым юанемЭто типичный пример любимого на фондовом рынке сленга, такого как "лось", "стакан" и даже "отскок мертвой кошки". В честь милого животного, олицетворяющего доброту, искренность и дружелюбие, названы бумаги, выпущенные иностранными эмитентами на внутреннем рынке КНР в юанях — Panda Bonds.Подобные есть у многих. В США это облигации янки. В Британии —бульдог-облигации. В Австралии встречаются кенгуру-бонды, в Японии —самурай-облигации, а в Нидерландах есть даже Рембрандт-евробонды.Такие финансовые продукты выпускают компании, желающие привлечь деньги, в основном для деятельности в одной конкретной стране. Выручку в этом случае получают в валюте выпуска, что упрощает расчеты. Но страновой привязки может и не быть — просто ищут варианты привлечения ликвидности и выбирают подходящие.Панда-облигации выгодны китайским властям с точки зрения укрепления юаня на международной арене и для привлечения иностранного бизнеса. Поэтому процедуры регистрации и эмиссии стремятся упростить. Этим пользуются игроки из Европы, США, Азии, желающие продвинуться на рынке и диверсифицировать каналы финансирования.Покупают панда-бонды китайские инвесторы — банки, страховые компании, частные лица. Они рассчитывают на хороший доход и доступ на рынок, а также хотят поддержать престиж и стабильность валюты. Западные инвесторы редко участвуют в подобных сделках из-за риска американских санкций.Русские идутПервой ласточкой на этом рынке стал "Русал", выпустивший долговые обязательства в 2017-м с доходностью 5,5% годовых. Компания, обладавшая высокими рейтингами, за несколько лет привлекла более 1,5 миллиарда юаней. Итоги размещения сочли вполне успешными с учетом интересов в азиатском регионе.С 2022-го китайские банки избегали сделок с участием российских компаний из-за риска вторичных санкций США и Евросоюза. Однако в этом году Россия получила суверенный кредитный рейтинг сразу в нескольких агентствах КНР, что стало признанием надежности и стабильности экономики.После недавнего визита Владимира Путина на саммит ШОС в Китай появилась информация, что Пекин готовится открыть внутренний рынок облигаций для крупных российских энергокомпаний, поддержав размещение ими панда-бондов. Об этом написала Financial Times со ссылкой на источники. По данным издания, в качестве первых заемщиков могут выступить "Росатом" и его дочерние структуры, не попавшие под санкции. В "Росатоме" позднее это подтвердили.Еще одним возможным эмитентом называют "Газпром", который намерен реализовать в КНР несколько крупных проектов. Компания в сентябре получила от CSCI Pengyuan кредитный рейтинг. Аналогичная оценка есть у "Новатэка", "Сибура" и "Зарубежнефти".В целом китайский финансовый рынок выглядит для российских компаний привлекательным. Пекин продолжает стимулировать внутренний спрос и поддерживать отдельные сектора экономики, сохраняя в целом мягкую долговую политику. Аналог нашего "ключа" не превышает 3,5% для пятилетних кредитов."Главные преимущества — экономия на стоимости заимствований и ликвидность", —отмечает Альберт Короев, начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций".Интерес к юаневому фондированию закономерен при отсутствии доступа к западным рынкам."Облигации в юанях, выпускаемые не в формате панда, на других площадках могут приносить 8-11% годовых. Заимствования в юанях могут оказаться дешевле рублевых, особенно если средства направляются на проекты, связанные с расчетами в китайской валюте", — рассуждает Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК "Финам", преподаватель Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ.Правда, задачу усложняет премия за страновой и санкционный риск, меньшая ликвидность вторичного рынка и необходимость соответствовать все еще достаточно жестким требованиям китайских регуляторов, добавляет эксперт.Где же выгода?Выход на китайский рынок российских компаний, ориентированных на экспорт в Азию, весьма логичен. Если "Газпром" получает деньги за газ в юанях, правильно в них же и занимать, считают эксперты.Выгода не ограничивается процентной ставкой: панда-бонды — это еще и способ хеджирования рисков, особенно при расчетах в юанях. Кстати, китайская валюта стала для России главной резервной. На нее приходится уже 67% сделок по нефти и газу, тогда как на доллары — 5%, пишут "Известия" со ссылкой на подсчеты Минэнерго.У Пекина свои резоны поощрять этот процесс. Помимо интернационализации юаня, участие китайских инвесторов в финансировании российского бизнеса укрепляет сотрудничество в энергетике и технологиях, подчеркивает Альберт Короев.Однако до значительных сумм дело вряд ли дойдет: регуляторы тщательно отслеживают санкционные риски и могут ограничивать доступ для компаний, на которые наложены серьезные ограничения. Особенно тех, что входят в американский SDN-лист.Если российский бизнес выйдет на китайский рынок облигаций, доходность, скорее всего, окажется в диапазоне 7-10% годовых в юанях с учетом странового риска и санкционного фактора, считает Кабаков. В перспективе же показатель приблизится к внутрироссийскому, ведь Центробанк снижает ставку. Так что привлекательность панда-бондов зависит от баланса интересов, перспектив экономики КНР и политики Пекина.

