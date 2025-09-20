https://1prime.ru/20250920/pivo-862545611.html
Китай нарастил экспорт пива в Россию до исторического максимума
Китай нарастил экспорт пива в Россию до исторического максимума - 20.09.2025
Китай нарастил экспорт пива в Россию до исторического максимума
Россия в августе нарастила ввоз китайского пива до рекордных 6,7 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. | 20.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. Россия в августе нарастила ввоз китайского пива до рекордных 6,7 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. Китайские поставки продолжают обновлять максимумы уже третий месяц подряд. В августе российский импорт увеличился в 1,5 раза в месячном выражении и в 2,1 раза в годовом выражении. В физическом выражении продажи китайского пива на российский рынок также резко выросли, составив максимальные за все время 7,2 миллиона литров против 4,9 миллиона в июле и 3,4 миллиона в августе прошлого года. Россия в результате стала главным импортером китайского пива. Вторым был Гонконг с 5,8 миллиона долларов, третьим – Австралия с 3,7 миллиона. При этом за январь-август российские компании приобрели 32,2 миллиона литров пива у Китая на 29,3 миллиона долларов, что больше показателя годом ранее в 1,6 раза как в физическом, так и денежном выражении.
Китай нарастил экспорт пива в Россию до исторического максимума
