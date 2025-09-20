https://1prime.ru/20250920/priamurja-862539509.html

При сходе двух вагонов в Амурские погибли два человека

При сходе двух вагонов в Амурские погибли два человека - 20.09.2025, ПРАЙМ

При сходе двух вагонов в Амурские погибли два человека

Двое погибли, 12 человек ранены при сходе двух вагонов платформ и укладочного крана при проведении работ на железной дороге в Амурской области, сообщила... | 20.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-20T03:42+0300

2025-09-20T03:42+0300

2025-09-20T03:51+0300

россия

бизнес

экономика

амурская область

рф

ск рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862539509.jpg?1758329471

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Двое погибли, 12 человек ранены при сходе двух вагонов платформ и укладочного крана при проведении работ на железной дороге в Амурской области, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура. Предварительно установлено, что 19 сентября около 20.40 по местному времени на перегоне Беленькая - Федосеев Тындинского региона Дальневосточной железной дороги в Амурской области при проведении работ по замене рельсошпальной решетки в период "технологического окна" произошел сход двух вагонов платформ и укладочного крана. "Пострадало 14 человек, из них двое погибли. Тындинской транспортной прокуратурой устанавливаются обстоятельства происшествия на железной дороге", - говорится в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ отметило, что уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьей 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

амурская область

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, амурская область, рф, ск рф