При сходе двух вагонов в Амурские погибли два человека
При сходе двух вагонов в Амурские погибли два человека - 20.09.2025, ПРАЙМ
При сходе двух вагонов в Амурские погибли два человека
Двое погибли, 12 человек ранены при сходе двух вагонов платформ и укладочного крана при проведении работ на железной дороге в Амурской области, сообщила... | 20.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-20T03:42+0300
2025-09-20T03:42+0300
2025-09-20T03:51+0300
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Двое погибли, 12 человек ранены при сходе двух вагонов платформ и укладочного крана при проведении работ на железной дороге в Амурской области, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура. Предварительно установлено, что 19 сентября около 20.40 по местному времени на перегоне Беленькая - Федосеев Тындинского региона Дальневосточной железной дороги в Амурской области при проведении работ по замене рельсошпальной решетки в период "технологического окна" произошел сход двух вагонов платформ и укладочного крана. "Пострадало 14 человек, из них двое погибли. Тындинской транспортной прокуратурой устанавливаются обстоятельства происшествия на железной дороге", - говорится в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры. Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ отметило, что уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьей 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).
При сходе двух вагонов в Амурские погибли два человека
При сходе вагонов в Амурской области погибли двое, 12 пострадали