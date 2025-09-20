https://1prime.ru/20250920/priamurja-862540128.html
В Тындинском округе Приамурья ввели режим ЧС после схода вагонов
В Тындинском округе Приамурья ввели режим ЧС после схода вагонов - 20.09.2025, ПРАЙМ
В Тындинском округе Приамурья ввели режим ЧС после схода вагонов
Режим ЧС в Тындинском округе Амурской области после схода двух вагонов платформ и укладочного крана, где погибли 2 и пострадали 12 человек, сообщает главк МЧС... | 20.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-20T05:37+0300
2025-09-20T05:37+0300
2025-09-20T05:37+0300
бизнес
россия
экономика
амурская область
рф
мчс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862540128.jpg?1758335828
БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 сен - ПРАЙМ. Режим ЧС в Тындинском округе Амурской области после схода двух вагонов платформ и укладочного крана, где погибли 2 и пострадали 12 человек, сообщает главк МЧС региона.
"В Тындинском муниципальном округе введен режим ЧС в связи с происшествием на железной дороге", - говорится в сообщении.
По оперативной информации на сайте МЧС региона, режим веден в пятницу 19 сентября распоряжением № 341-р.
По данным Восточного МСУТ, 19 сентября на перегоне Беленькая - Федосеев Тындинского региона Дальневосточной железной дороги в Амурской области при движении укладочного поезда произошел сход подвижного состава, с выездом на участок с демонтированной рельсошпальной решеткой и столкновением с бульдозером. В момент происшествия на одной из платформ укладочного поезда находилось 12 работников и 2 работника на укладочном кране, в результате произошедшего один человек погиб на месте происшествия, второй скончался в медицинском учреждении, остальные работники получили различные травмы.
Как уточнили РИА Новости в МСУТ, двенадцать пострадавших находятся в медучреждении, из них два человека - в реанимации.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьей 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Следователи на месте ЧП устанавливают все обстоятельства произошедшего
амурская область
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, амурская область, рф, мчс
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, Амурская область, РФ, МЧС
В Тындинском округе Приамурья ввели режим ЧС после схода вагонов
В Приамурье ввели режим ЧС после схода вагонов и крана
БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 сен - ПРАЙМ. Режим ЧС в Тындинском округе Амурской области после схода двух вагонов платформ и укладочного крана, где погибли 2 и пострадали 12 человек, сообщает главк МЧС региона.
"В Тындинском муниципальном округе введен режим ЧС в связи с происшествием на железной дороге", - говорится в сообщении.
По оперативной информации на сайте МЧС региона, режим веден в пятницу 19 сентября распоряжением № 341-р.
По данным Восточного МСУТ, 19 сентября на перегоне Беленькая - Федосеев Тындинского региона Дальневосточной железной дороги в Амурской области при движении укладочного поезда произошел сход подвижного состава, с выездом на участок с демонтированной рельсошпальной решеткой и столкновением с бульдозером. В момент происшествия на одной из платформ укладочного поезда находилось 12 работников и 2 работника на укладочном кране, в результате произошедшего один человек погиб на месте происшествия, второй скончался в медицинском учреждении, остальные работники получили различные травмы.
Как уточнили РИА Новости в МСУТ, двенадцать пострадавших находятся в медучреждении, из них два человека - в реанимации.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьей 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Следователи на месте ЧП устанавливают все обстоятельства произошедшего