В Тындинском округе Приамурья ввели режим ЧС после схода вагонов - 20.09.2025
2025-09-20T05:37+0300
бизнес
россия
экономика
амурская область
рф
мчс
БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 сен - ПРАЙМ. Режим ЧС в Тындинском округе Амурской области после схода двух вагонов платформ и укладочного крана, где погибли 2 и пострадали 12 человек, сообщает главк МЧС региона. "В Тындинском муниципальном округе введен режим ЧС в связи с происшествием на железной дороге", - говорится в сообщении. По оперативной информации на сайте МЧС региона, режим веден в пятницу 19 сентября распоряжением № 341-р. По данным Восточного МСУТ, 19 сентября на перегоне Беленькая - Федосеев Тындинского региона Дальневосточной железной дороги в Амурской области при движении укладочного поезда произошел сход подвижного состава, с выездом на участок с демонтированной рельсошпальной решеткой и столкновением с бульдозером. В момент происшествия на одной из платформ укладочного поезда находилось 12 работников и 2 работника на укладочном кране, в результате произошедшего один человек погиб на месте происшествия, второй скончался в медицинском учреждении, остальные работники получили различные травмы. Как уточнили РИА Новости в МСУТ, двенадцать пострадавших находятся в медучреждении, из них два человека - в реанимации. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьей 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Следователи на месте ЧП устанавливают все обстоятельства произошедшего
амурская область
рф
амурская область, рф, мчс
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, Амурская область, РФ, МЧС
05:37 20.09.2025
 
В Тындинском округе Приамурья ввели режим ЧС после схода вагонов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 сен - ПРАЙМ. Режим ЧС в Тындинском округе Амурской области после схода двух вагонов платформ и укладочного крана, где погибли 2 и пострадали 12 человек, сообщает главк МЧС региона.
"В Тындинском муниципальном округе введен режим ЧС в связи с происшествием на железной дороге", - говорится в сообщении.
По оперативной информации на сайте МЧС региона, режим веден в пятницу 19 сентября распоряжением № 341-р.
По данным Восточного МСУТ, 19 сентября на перегоне Беленькая - Федосеев Тындинского региона Дальневосточной железной дороги в Амурской области при движении укладочного поезда произошел сход подвижного состава, с выездом на участок с демонтированной рельсошпальной решеткой и столкновением с бульдозером. В момент происшествия на одной из платформ укладочного поезда находилось 12 работников и 2 работника на укладочном кране, в результате произошедшего один человек погиб на месте происшествия, второй скончался в медицинском учреждении, остальные работники получили различные травмы.
Как уточнили РИА Новости в МСУТ, двенадцать пострадавших находятся в медучреждении, из них два человека - в реанимации.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьей 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Следователи на месте ЧП устанавливают все обстоятельства произошедшего
 
