https://1prime.ru/20250920/priamurja-862540128.html

В Тындинском округе Приамурья ввели режим ЧС после схода вагонов

В Тындинском округе Приамурья ввели режим ЧС после схода вагонов - 20.09.2025, ПРАЙМ

В Тындинском округе Приамурья ввели режим ЧС после схода вагонов

Режим ЧС в Тындинском округе Амурской области после схода двух вагонов платформ и укладочного крана, где погибли 2 и пострадали 12 человек, сообщает главк МЧС... | 20.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-20T05:37+0300

2025-09-20T05:37+0300

2025-09-20T05:37+0300

бизнес

россия

экономика

амурская область

рф

мчс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862540128.jpg?1758335828

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 сен - ПРАЙМ. Режим ЧС в Тындинском округе Амурской области после схода двух вагонов платформ и укладочного крана, где погибли 2 и пострадали 12 человек, сообщает главк МЧС региона. "В Тындинском муниципальном округе введен режим ЧС в связи с происшествием на железной дороге", - говорится в сообщении. По оперативной информации на сайте МЧС региона, режим веден в пятницу 19 сентября распоряжением № 341-р. По данным Восточного МСУТ, 19 сентября на перегоне Беленькая - Федосеев Тындинского региона Дальневосточной железной дороги в Амурской области при движении укладочного поезда произошел сход подвижного состава, с выездом на участок с демонтированной рельсошпальной решеткой и столкновением с бульдозером. В момент происшествия на одной из платформ укладочного поезда находилось 12 работников и 2 работника на укладочном кране, в результате произошедшего один человек погиб на месте происшествия, второй скончался в медицинском учреждении, остальные работники получили различные травмы. Как уточнили РИА Новости в МСУТ, двенадцать пострадавших находятся в медучреждении, из них два человека - в реанимации. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьей 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Следователи на месте ЧП устанавливают все обстоятельства произошедшего

амурская область

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, амурская область, рф, мчс