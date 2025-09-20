https://1prime.ru/20250920/priamurja-862540548.html

Сход вагонов на железной дороге в Приамурье не повлиял на движение поездов

Сход вагонов на железной дороге в Приамурье не повлиял на движение поездов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 сен – ПРАЙМ. Сход вагонов и укладочного крана во время ремонта путей на железной дороге в Тындинском округе Амурской области не повлиял на движение пассажирских поездов, последствия ЧП ликвидирует восстановительный поезд, сообщает Дальневосточная железная дорога. По уточнённым данным ДВЖД, произошёл сход трёх вагонов. Ранее сообщалось о двух. "Девятнадцатого сентября в 20.40 местного времени на перегоне Беленькая - Федосеев при производстве ремонтно-путевых работ произошел сход трех вагонов и укладочного крана. Для ликвидации последствий произошедшего задействован восстановительный поезд. На движение пассажирских поездов происшествие не влияет", - говорится в сообщении. По данным Восточного МСУТ, в пятницу на перегоне Беленькая - Федосеев при движении укладочного поезда произошел сход подвижного состава с выездом на участок с демонтированной рельсошпальной решеткой и столкновением с бульдозером. В момент происшествия на одной из платформ укладочного поезда находилось 12 работников и 2 работника на укладочном кране, в результате произошедшего один человек погиб на месте происшествия, второй скончался в медицинском учреждении, остальные работники получили различные травмы. В Тындинском муниципальном округе введен режим ЧС в связи с происшествием на железной дороге, сообщил ранее главк МЧС по региону. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьей 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Следователи на месте ЧП устанавливают все обстоятельства произошедшего.

