Один из пострадавших при сходе вагонов в Приамурье находится в реанимации
Один из пострадавших при сходе вагонов в Приамурье находится в реанимации - 20.09.2025, ПРАЙМ
Один из пострадавших при сходе вагонов в Приамурье находится в реанимации
Один из пострадавших после схода вагонов и укладочного крана во время ремонта путей на железной дороге в Тындинском округе Приамурья находится в крайне тяжелом... | 20.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-20T06:58+0300
2025-09-20T06:58+0300
2025-09-20T06:58+0300
БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 сен - ПРАЙМ. Один из пострадавших после схода вагонов и укладочного крана во время ремонта путей на железной дороге в Тындинском округе Приамурья находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации, сообщили РИА Новости Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте (ВМСУТ) СК РФ.
"Двое находятся в реанимации. Один - крайне тяжелый, другого отправили в иную больницу", - заявили агентству в пресс-службе ВМСУТ.
Всего в происшествии пострадали 14 человек. Двое погибли, 12 доставили в медучреждения. Как сообщили РИА Новости в Дальневосточной транспортной прокуратуры, госпитализировали пятерых.
"Госпитализированы пятеро. Состояние разное: ушибы, повреждение конечностей, сотрясение головного мозга и так далее", - заявила агентству старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Красноярова.
По данным Восточного МСУТ, 19 сентября на перегоне Беленькая - Федосеев Тындинского региона Дальневосточной железной дороги в Амурской области при движении укладочного поезда произошел сход подвижного состава, с выездом на участок с демонтированной рельсошпальной решеткой и столкновением с бульдозером. В момент происшествия на одной из платформ укладочного поезда находилось 12 работников и 2 работника на укладочном кране, в результате произошедшего один человек погиб на месте происшествия, второй скончался в медицинском учреждении.
В Тындинском муниципальном округе введен режим ЧС в связи с происшествием на железной дороге, сообщил ранее главк МЧС по региону. Сход не повлиял на движение поездов, уточнили в ДВЖД.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьей 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Следователи на месте ЧП устанавливают все обстоятельства произошедшего
