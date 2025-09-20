https://1prime.ru/20250920/protv-862546943.html

В Румынии заявили о риске остановки проекта Neptun Deep

В Румынии заявили о риске остановки проекта Neptun Deep - 20.09.2025, ПРАЙМ

В Румынии заявили о риске остановки проекта Neptun Deep

Сокращение зарплат руководства государственной компании Romgaz в Румынии может поставить под угрозу разработку крупнейшего газового месторождения Neptun Deep на | 20.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-20T11:23+0300

2025-09-20T11:23+0300

2025-09-20T11:23+0300

румыния

черное море

omv

ес

fitch ratings

https://cdnn.1prime.ru/img/83561/09/835610969_0:130:3181:1919_1920x0_80_0_0_86cd75bb9e4034f6d15492fdae662b04.jpg

КИШИНЕВ, 20 сен – ПРАЙМ. Сокращение зарплат руководства государственной компании Romgaz в Румынии может поставить под угрозу разработку крупнейшего газового месторождения Neptun Deep на шельфе Черного моря, сообщает местный телеканал ProTV. Neptun Deep расположен примерно в 160 км от румынского побережья Черного моря на глубине около 2 км . Его разработкой занимаются совместно румынская Romgaz и австрийская OMV Petrom (по 50%). Планируется инвестировать в проект до 4 млрд евро и добывать около 8 млрд куб. м газа в год. В Евросоюзе месторождение рассматривают как ключевую альтернативу российскому газу. "Непосредственный риск заключается в том, что нынешнее руководство не примет новые условия вознаграждения и, следовательно, будет уволено. Такая вынужденная замена руководства станет шоком для стабильности компании и может быть негативно воспринята инвесторами и рейтинговыми агентствами", - приводит телеканал выдержку из внутреннего документа Romgaz. Последствия немедленно скажутся на программе финансирования облигаций. "Если первый выпуск облигаций в размере 500 миллионов евро будет успешным, второй транш, необходимый для финансирования проекта Neptun Deep, станет гораздо сложнее получить или это уже станет невозможным", - говорится в документе. По данным ProTV, агентство Fitch Ratings присвоило Romgaz рейтинг "BBB-". Возможные перестановки в руководстве могут привести к понижению до "мусорного" уровня, что существенно увеличит стоимость заимствований. Правительство Румынии в июле взяло на себя ответственность за пакет мер по сокращению дефицита госбюджета, который включает в себя в том числе повышение НДС до 21%, чтобы сократить дефицит госбюджета. Меры также предусматривают повышение акцизов на алкоголь, топливо и сигареты на 10%, введение медицинского взноса для пенсионеров, ограничение зарплат для бюджетников. Премьер Румынии Илие Боложан заявлял, что страна столкнулась с тяжелой экономической ситуацией, поэтому правительство приняло пакет мер по сокращению расходов. Он объяснил кризис тем, что в последние годы Румыния тратила гораздо больше, чем могла себе позволить. В 2024 году дефицит бюджета Румынии составлял 9,4% от ВВП страны. Власти обещали, что в 2025 году он будет снижен до 7%, но пока не предприняли для этого никаких конкретных мер.

https://1prime.ru/20250918/gaz-862443909.html

румыния

черное море

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

румыния, черное море, omv, ес, fitch ratings