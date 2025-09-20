Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ПСМ рассказали, как можно монетизировать попутный нефтяной газ - 20.09.2025
В ПСМ рассказали, как можно монетизировать попутный нефтяной газ
2025-09-20T04:36+0300
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Попутный нефтяной газ (ПНГ) часто просто сжигается, но майнинг криптовалют в России может помочь эффективно его монетизировать за счет выработки из него электроэнергии, заявил РИА Новости глава компании ПСМ, которая занимается разработкой проектов создания дата-центров на месторождении, Андрей Медведев. "В России есть уникальные условия для майнинга криптовалют с автономной газовой генерацией: большие запасы природного газа и низкая стоимость киловатта. Отдельно стоит отметить попутный нефтяной газ, который часто просто сжигается, а нефтяные компании платят штрафы за сверхнормативную утилизацию. Но вместо этого попутный газ можно превратить в дополнительный доход, используя его для генерации электроэнергии и майнинга", - сказал он. По словам Медведева, это одна из самых эффективных технологий монетизации газа: газопоршневые электрогенераторные установки и майнинг-оборудование размещаются в модулях прямо на месторождении. Электростанции напрямую питают майнинговый дата-центр, не создавая избыточную нагрузку на центральную сеть. "Себестоимость киловатта на газе составляет всего 1,8–3,3 рубля. Окупаемость майнинговых проектов на газе - от 2,5 лет при доходности до 40%", - подчеркнул эксперт. Он поделился, что в России уже есть несколько действующих майнинг-проектов на месторождения - в Ханты-Мансийском автономном округе, а также на объектах "Газпром нефть", но они пока находятся на стадии опытно-промышленной эксплуатации. "В проектах применяются станции на базе китайских двигателей. И поскольку в Китае нет опыта генерации на попутном газе, пока сложно оценивать энергоэффективность оборудования. Нужно чуть больше практики, чтобы корректно рассчитывать бизнес-модель", - пояснил Медведев. Эксперт добавил, что майнинг на собственной генерации можно считать самым быстрым экспортом: криптовалюта используется для международных расчетов и приносит выручку без транспортных затрат. Тем не менее, напомнил Медведев, сегодня майнинг в России находится в "серой зоне". Закон принят, но нет подзаконных актов. Когда появится регулирование, в эту отрасль смогут заходить крупные корпорации и банки. Тогда она станет прозрачным бизнесом, сопоставимым с центрами обработки данных, заключил он.
04:36 20.09.2025
 
