https://1prime.ru/20250920/psm-862539679.html
В ПСМ рассказали, как можно монетизировать попутный нефтяной газ
В ПСМ рассказали, как можно монетизировать попутный нефтяной газ - 20.09.2025, ПРАЙМ
В ПСМ рассказали, как можно монетизировать попутный нефтяной газ
Попутный нефтяной газ (ПНГ) часто просто сжигается, но майнинг криптовалют в России может помочь эффективно его монетизировать за счет выработки из него... | 20.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-20T04:36+0300
2025-09-20T04:36+0300
2025-09-20T04:36+0300
энергетика
россия
финансы
китай
газпром
газпром нефть
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862539679.jpg?1758332209
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Попутный нефтяной газ (ПНГ) часто просто сжигается, но майнинг криптовалют в России может помочь эффективно его монетизировать за счет выработки из него электроэнергии, заявил РИА Новости глава компании ПСМ, которая занимается разработкой проектов создания дата-центров на месторождении, Андрей Медведев.
"В России есть уникальные условия для майнинга криптовалют с автономной газовой генерацией: большие запасы природного газа и низкая стоимость киловатта. Отдельно стоит отметить попутный нефтяной газ, который часто просто сжигается, а нефтяные компании платят штрафы за сверхнормативную утилизацию. Но вместо этого попутный газ можно превратить в дополнительный доход, используя его для генерации электроэнергии и майнинга", - сказал он.
По словам Медведева, это одна из самых эффективных технологий монетизации газа: газопоршневые электрогенераторные установки и майнинг-оборудование размещаются в модулях прямо на месторождении. Электростанции напрямую питают майнинговый дата-центр, не создавая избыточную нагрузку на центральную сеть.
"Себестоимость киловатта на газе составляет всего 1,8–3,3 рубля. Окупаемость майнинговых проектов на газе - от 2,5 лет при доходности до 40%", - подчеркнул эксперт.
Он поделился, что в России уже есть несколько действующих майнинг-проектов на месторождения - в Ханты-Мансийском автономном округе, а также на объектах "Газпром нефть", но они пока находятся на стадии опытно-промышленной эксплуатации.
"В проектах применяются станции на базе китайских двигателей. И поскольку в Китае нет опыта генерации на попутном газе, пока сложно оценивать энергоэффективность оборудования. Нужно чуть больше практики, чтобы корректно рассчитывать бизнес-модель", - пояснил Медведев.
Эксперт добавил, что майнинг на собственной генерации можно считать самым быстрым экспортом: криптовалюта используется для международных расчетов и приносит выручку без транспортных затрат.
Тем не менее, напомнил Медведев, сегодня майнинг в России находится в "серой зоне". Закон принят, но нет подзаконных актов. Когда появится регулирование, в эту отрасль смогут заходить крупные корпорации и банки. Тогда она станет прозрачным бизнесом, сопоставимым с центрами обработки данных, заключил он.
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, китай, газпром, газпром нефть
Энергетика, РОССИЯ, Финансы, КИТАЙ, Газпром, Газпром нефть
В ПСМ рассказали, как можно монетизировать попутный нефтяной газ
Глава ПСМ Медведев: майнинг криптовалют можно монетизировать за счет ПНГ
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Попутный нефтяной газ (ПНГ) часто просто сжигается, но майнинг криптовалют в России может помочь эффективно его монетизировать за счет выработки из него электроэнергии, заявил РИА Новости глава компании ПСМ, которая занимается разработкой проектов создания дата-центров на месторождении, Андрей Медведев.
"В России есть уникальные условия для майнинга криптовалют с автономной газовой генерацией: большие запасы природного газа и низкая стоимость киловатта. Отдельно стоит отметить попутный нефтяной газ, который часто просто сжигается, а нефтяные компании платят штрафы за сверхнормативную утилизацию. Но вместо этого попутный газ можно превратить в дополнительный доход, используя его для генерации электроэнергии и майнинга", - сказал он.
По словам Медведева, это одна из самых эффективных технологий монетизации газа: газопоршневые электрогенераторные установки и майнинг-оборудование размещаются в модулях прямо на месторождении. Электростанции напрямую питают майнинговый дата-центр, не создавая избыточную нагрузку на центральную сеть.
"Себестоимость киловатта на газе составляет всего 1,8–3,3 рубля. Окупаемость майнинговых проектов на газе - от 2,5 лет при доходности до 40%", - подчеркнул эксперт.
Он поделился, что в России уже есть несколько действующих майнинг-проектов на месторождения - в Ханты-Мансийском автономном округе, а также на объектах "Газпром нефть", но они пока находятся на стадии опытно-промышленной эксплуатации.
"В проектах применяются станции на базе китайских двигателей. И поскольку в Китае нет опыта генерации на попутном газе, пока сложно оценивать энергоэффективность оборудования. Нужно чуть больше практики, чтобы корректно рассчитывать бизнес-модель", - пояснил Медведев.
Эксперт добавил, что майнинг на собственной генерации можно считать самым быстрым экспортом: криптовалюта используется для международных расчетов и приносит выручку без транспортных затрат.
Тем не менее, напомнил Медведев, сегодня майнинг в России находится в "серой зоне". Закон принят, но нет подзаконных актов. Когда появится регулирование, в эту отрасль смогут заходить крупные корпорации и банки. Тогда она станет прозрачным бизнесом, сопоставимым с центрами обработки данных, заключил он.