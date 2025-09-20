Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин выступил с видеообращением к участникам "Интервидения" - 20.09.2025
Путин выступил с видеообращением к участникам "Интервидения"
Путин выступил с видеообращением к участникам "Интервидения" - 20.09.2025, ПРАЙМ
Путин выступил с видеообращением к участникам "Интервидения"
Президент России Владимир Путин выступил со специальным видеообращением к гостям и участникам международного музыкального конкурса "Интервидение", передаёт... | 20.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выступил со специальным видеообращением к гостям и участникам международного музыкального конкурса "Интервидение", передаёт корреспондент РИА Новости. Президент России выступил со специальным видеообращением к гостям и участникам "Интервидения". Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс проходит 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
20:51 20.09.2025
 
Путин выступил с видеообращением к участникам "Интервидения"

Путин выступил со специальным видеообращением к участникам и гостям "Интервидения"

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выступил со специальным видеообращением к гостям и участникам международного музыкального конкурса "Интервидение", передаёт корреспондент РИА Новости.
Президент России выступил со специальным видеообращением к гостям и участникам "Интервидения".
Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс проходит 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
"Интервидение" однозначно интересует кенийскую публику, заявил член жюри
