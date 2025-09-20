Путин выступил с видеообращением к участникам "Интервидения"

https://1prime.ru/20250920/putin-862565361.html

МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выступил со специальным видеообращением к гостям и участникам международного музыкального конкурса "Интервидение", передаёт корреспондент РИА Новости. Президент России выступил со специальным видеообращением к гостям и участникам "Интервидения". Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс проходит 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

