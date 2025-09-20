https://1prime.ru/20250920/rossiya-862553640.html

В Госдуме предложили ввести новые правила запуска отопления

МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Существует потребность в новых правилах запуска отопления, которые позволили бы органам власти реагировать быстрее и согласовывать графики технических работ с прогнозами погоды, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов (КПРФ). "Периоды колебаний температур стали регулярными, и в будущем их может быть больше. Отсюда и потребность в новых правилах, которые позволили бы органам власти реагировать быстрее и согласовывать графики технических работ с прогнозами погоды", - сказал глава комитета Госдумы по вопросам собственности. Он подчеркнул, что механизм регулирования отопительного сезона остаётся слишком жёстким и не учитывает быстрые климатические колебания, при этом, в санитарных нормах закреплён чёткий порог температуры, но практика показывает, что такие рамки не всегда отражают реальную картину. Политик отметил, что осень в этом году встречает жителей Центральной России ожидаемым похолоданием, которое пришло сразу после тёплых дней, в Москве и области температура снижается, ночью фиксируются значения все ближе к нулю, днём столбики термометров поднимаются лишь до десяти градусов, многие люди уже достали обогреватели, потому что в квартирах прохладно, а отопление ещё не включено. "По закону, коммунальные службы обязаны начинать отопительный сезон только тогда, когда среднесуточная температура в течение пяти суток подряд держится на уровне +8 градусов и ниже. Формально нормы пока не нарушены, но ощущение дискомфорта испытывают тысячи людей, особенно семьи с детьми и пожилыми", - сообщил Гаврилов. Он также рассказал, что ситуацию осложняет то, что похолодание совпадает с плановыми профилактиками на тепловых и водопроводных сетях, из-за чего во многих районах параллельно отключают горячую воду, и это превращает бытовые трудности в настоящие испытания. Гаврилов добавил, что люди жалуются на то, что тяжело нормально согреться и дома, и на работе, формально никаких нарушений нет: графики работ утверждены заранее, уведомления жителям направлены вовремя, но само совпадение сроков вызывает раздражение. Депутат уточнил, что холод может прийти внезапно, и неделя ожидания "средних значений" превращается для людей в неприятный опыт, власти регионов редко решаются на экстренное включение тепла — это связано с нагрузкой на сети и затратами, в итоге на первых порах страдают именно жильцы: включают обогреватели, а расходы на электроэнергию растут. "Осенью подобные ситуации воспринимаются особенно остро. Если весной отключение отопления ещё можно объяснить скорым приходом тепла, то в сентябре и октябре впереди целый холодный сезон, и люди ждут уверенности в том, что в их квартирах и социальных учреждениях будет тепло. Но пока они живут в условиях, когда решение об официальном запуске тепла принимается только после подтверждения метеорологических данных, а не исходя из фактического ощущения холода", - сообщил Гаврилов. Он также считает очевидным то, что подход, основанный лишь на механическом подсчёте среднесуточных температур, не очень хорошо справляется с изменчивым климатом, поэтому необходимо принимать меры, иначе начало каждого отопительного сезона будет сопровождаться жалобами и бытовыми сложностями, которые напрямую влияют на жизнь миллионов граждан.

