Народ Южной Осетии строит свое будущее вместе с Россией, заявил Гаглоев - 20.09.2025
Народ Южной Осетии строит свое будущее вместе с Россией, заявил Гаглоев
Народ Южной Осетии строит свое будущее вместе с Россией, заявил Гаглоев - 20.09.2025, ПРАЙМ
Народ Южной Осетии строит свое будущее вместе с Россией, заявил Гаглоев
Народу Южной Осетии принадлежит его страна, он сам строит свое будущее и делает это вместе с Россией, заявил президент республики Алан Гаглоев. | 20.09.2025, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/14/862554105_0:35:3521:2015_1920x0_80_0_0_b30e0f19a664bd8d6a54e88b5aa7ac2e.jpg
ЦХИНВАЛ, 20 сен – ПРАЙМ. Народу Южной Осетии принадлежит его страна, он сам строит свое будущее и делает это вместе с Россией, заявил президент республики Алан Гаглоев. "Мы свободный народ, и нам принадлежит наша страна. Мы сами строим свое будущее и делаем это вместе с Россией", - заявил Гаглоев на пленарном заседании экономического форума "Южная Осетия. Горизонты инвестиций". Первый международный экономический форум "Южная Осетия. Горизонты инвестиций" проходит 18-20 сентября во дворце спорта "Олимп" в Цхинвале. Он приурочен к 35-летию образования республики. Целями форума заявлены формирование позитивного инвестиционного имиджа республики, продвижение ее ключевых отраслей экономики на международном уровне и демонстрация туристического потенциала. Спикерами и участниками мероприятия выступают президент Южной Осетии Алан Гаглоев, представители Минэкономразвития РФ, администрации президента РФ и Центробанка РФ, президент Абхазии Бадра Гунба. В этом же списке - представители почти всех северокавказских регионов РФ, а также Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты РФ, госкорпорации развития "ВЭБ.РФ"; ПАО "Банк ПСБ" и другие.
16:30 20.09.2025
 
Народ Южной Осетии строит свое будущее вместе с Россией, заявил Гаглоев

Гаглоев: народ Южной Осетии сам строит свое будущее и делает это вместе с Россией

ЦХИНВАЛ, 20 сен – ПРАЙМ. Народу Южной Осетии принадлежит его страна, он сам строит свое будущее и делает это вместе с Россией, заявил президент республики Алан Гаглоев.
"Мы свободный народ, и нам принадлежит наша страна. Мы сами строим свое будущее и делаем это вместе с Россией", - заявил Гаглоев на пленарном заседании экономического форума "Южная Осетия. Горизонты инвестиций".
Первый международный экономический форум "Южная Осетия. Горизонты инвестиций" проходит 18-20 сентября во дворце спорта "Олимп" в Цхинвале. Он приурочен к 35-летию образования республики. Целями форума заявлены формирование позитивного инвестиционного имиджа республики, продвижение ее ключевых отраслей экономики на международном уровне и демонстрация туристического потенциала.
Спикерами и участниками мероприятия выступают президент Южной Осетии Алан Гаглоев, представители Минэкономразвития РФ, администрации президента РФ и Центробанка РФ, президент Абхазии Бадра Гунба. В этом же списке - представители почти всех северокавказских регионов РФ, а также Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты РФ, госкорпорации развития "ВЭБ.РФ"; ПАО "Банк ПСБ" и другие.
Южная Осетия подписала соглашения с Россией на экономическом форуме
