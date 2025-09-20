Народ Южной Осетии строит свое будущее вместе с Россией, заявил Гаглоев
Президент РФ Владимир Путин и президент Южной Осетии Алан Гаглоев во время встречи. Архивное фото
ЦХИНВАЛ, 20 сен – ПРАЙМ. Народу Южной Осетии принадлежит его страна, он сам строит свое будущее и делает это вместе с Россией, заявил президент республики Алан Гаглоев.
"Мы свободный народ, и нам принадлежит наша страна. Мы сами строим свое будущее и делаем это вместе с Россией", - заявил Гаглоев на пленарном заседании экономического форума "Южная Осетия. Горизонты инвестиций".
Первый международный экономический форум "Южная Осетия. Горизонты инвестиций" проходит 18-20 сентября во дворце спорта "Олимп" в Цхинвале. Он приурочен к 35-летию образования республики. Целями форума заявлены формирование позитивного инвестиционного имиджа республики, продвижение ее ключевых отраслей экономики на международном уровне и демонстрация туристического потенциала.
Спикерами и участниками мероприятия выступают президент Южной Осетии Алан Гаглоев, представители Минэкономразвития РФ, администрации президента РФ и Центробанка РФ, президент Абхазии Бадра Гунба. В этом же списке - представители почти всех северокавказских регионов РФ, а также Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты РФ, госкорпорации развития "ВЭБ.РФ"; ПАО "Банк ПСБ" и другие.