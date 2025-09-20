Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Миронов призвал повысить зарплаты педагогов - 20.09.2025
Миронов призвал повысить зарплаты педагогов
Миронов призвал повысить зарплаты педагогов
Миронов призвал повысить зарплаты педагогов
Зарплаты педагогов необходимо повышать как минимум вдвое, для этого бюджетные расходы на образование надо увеличить до 7% ВВП, сообщил лидер партии... | 20.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-20T16:35+0300
2025-09-20T16:35+0300
общество
россия
сергей миронов
владимир путин
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0a/860537088_0:255:4896:3009_1920x0_80_0_0_2702900422fc47f423b3610178810bf1.jpg
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Зарплаты педагогов необходимо повышать как минимум вдвое, для этого бюджетные расходы на образование надо увеличить до 7% ВВП, сообщил лидер партии "Справедливая Россия – За правду", глава думской фракции Сергей Миронов. "Зарплаты педагогов надо повышать как минимум вдвое! А мы считаем, что зарплаты должны быть в два раза выше средней по региону! Ясно, что сделать это сразу сложно, но к этому надо идти. Для этого бюджетные расходы на образование надо увеличить до 7% ВВП, как давно требует наша партия", - написал Миронов в своем Telegram-канале. Он напомнил, что в майских указах президента России Владимира Путина сказано, что зарплата педагогов должна быть не ниже средней по стране. "По данным Росстата, средняя зарплата в России превышает 100 тысяч рублей. А средняя зарплата учителя – 56 тысяч, и это при работе на полторы ставки", - отметил Миронов. Политик подчеркнул, что защищать педагогов надо так же, как и представителей власти, а главный способ поддержать учителей – повысить зарплаты.
общество , россия, сергей миронов, владимир путин, росстат
Общество , РОССИЯ, Сергей Миронов, Владимир Путин, Росстат
16:35 20.09.2025
 
Миронов призвал повысить зарплаты педагогов

Миронов призвал повысить зарплаты педагогов минимум вдвое

© РИА НовостиСергей Миронов
Сергей Миронов - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2025
Сергей Миронов. Архивное фото
© РИА Новости
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Зарплаты педагогов необходимо повышать как минимум вдвое, для этого бюджетные расходы на образование надо увеличить до 7% ВВП, сообщил лидер партии "Справедливая Россия – За правду", глава думской фракции Сергей Миронов.
"Зарплаты педагогов надо повышать как минимум вдвое! А мы считаем, что зарплаты должны быть в два раза выше средней по региону! Ясно, что сделать это сразу сложно, но к этому надо идти. Для этого бюджетные расходы на образование надо увеличить до 7% ВВП, как давно требует наша партия", - написал Миронов в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что в майских указах президента России Владимира Путина сказано, что зарплата педагогов должна быть не ниже средней по стране.
"По данным Росстата, средняя зарплата в России превышает 100 тысяч рублей. А средняя зарплата учителя – 56 тысяч, и это при работе на полторы ставки", - отметил Миронов.
Политик подчеркнул, что защищать педагогов надо так же, как и представителей власти, а главный способ поддержать учителей – повысить зарплаты.
Студенты - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2025
Бугаев заявил об интересе к российской системе образования у иностранцев
