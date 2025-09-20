Миронов призвал повысить зарплаты педагогов

https://1prime.ru/20250920/rossiya-862554437.html
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Зарплаты педагогов необходимо повышать как минимум вдвое, для этого бюджетные расходы на образование надо увеличить до 7% ВВП, сообщил лидер партии "Справедливая Россия – За правду", глава думской фракции Сергей Миронов. "Зарплаты педагогов надо повышать как минимум вдвое! А мы считаем, что зарплаты должны быть в два раза выше средней по региону! Ясно, что сделать это сразу сложно, но к этому надо идти. Для этого бюджетные расходы на образование надо увеличить до 7% ВВП, как давно требует наша партия", - написал Миронов в своем Telegram-канале. Он напомнил, что в майских указах президента России Владимира Путина сказано, что зарплата педагогов должна быть не ниже средней по стране. "По данным Росстата, средняя зарплата в России превышает 100 тысяч рублей. А средняя зарплата учителя – 56 тысяч, и это при работе на полторы ставки", - отметил Миронов. Политик подчеркнул, что защищать педагогов надо так же, как и представителей власти, а главный способ поддержать учителей – повысить зарплаты.
