Мост в Дагестане разрушился из-за ливней

Мост в Дагестане разрушился из-за ливней - 20.09.2025, ПРАЙМ

Мост в Дагестане разрушился из-за ливней

Ливни в Кайтагском районе Дагестана привели к разрушению моста через реку Уллучай, в результате чего 18 населенных пунктов оказались отрезаны от районного... | 20.09.2025, ПРАЙМ

20.09.2025

2025-09-20T17:03+0300

2025-09-20T17:03+0300

МАХАЧКАЛА, 20 сен - ПРАЙМ. Ливни в Кайтагском районе Дагестана привели к разрушению моста через реку Уллучай, в результате чего 18 населенных пунктов оказались отрезаны от районного центра – села Маджалис, сообщил глава района Запир Гасанов. "В Кайтагском районе объявлен режим повышенной готовности в связи с разрушением моста через реку Уллучай. Ливневые дожди, прошедшие 19-20 сентября, вызвали резкий подъем уровня воды и снос временного мостового перехода на автодороге Маджалис — Шиляги. В результате происшествия 18 населенных пунктов оказались отрезанными от районного центра", – написал Гасанов в своем Telegram-канале. По его словам, движение транспорта временно закрыто. Работы по восстановлению временного моста начнут со спадом уровня воды в реке, добавил глава района. Прорабатывается вопрос организации движения по объездному маршруту через Табасаранский район. По данным Дагестанавтодора, из-за ливней в нескольких районах произошли обвалы скальных пород и сходы селевых потоков. Закрыты ряд автодорог в Агульском, Ахвахском, Гергебильском, Гунибском, Курахском, Лакском, Тляратинском, Чародинском районах.

