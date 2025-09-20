Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мост в Дагестане разрушился из-за ливней - 20.09.2025, ПРАЙМ
Мост в Дагестане разрушился из-за ливней
2025-09-20T17:03+0300
2025-09-20T17:03+0300
бизнес
дагестан
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/14/862556208_0:210:720:615_1920x0_80_0_0_08127434316f4c6b8c82e6bdb36e4cad.jpg
МАХАЧКАЛА, 20 сен - ПРАЙМ. Ливни в Кайтагском районе Дагестана привели к разрушению моста через реку Уллучай, в результате чего 18 населенных пунктов оказались отрезаны от районного центра – села Маджалис, сообщил глава района Запир Гасанов. "В Кайтагском районе объявлен режим повышенной готовности в связи с разрушением моста через реку Уллучай. Ливневые дожди, прошедшие 19-20 сентября, вызвали резкий подъем уровня воды и снос временного мостового перехода на автодороге Маджалис — Шиляги. В результате происшествия 18 населенных пунктов оказались отрезанными от районного центра", – написал Гасанов в своем Telegram-канале. По его словам, движение транспорта временно закрыто. Работы по восстановлению временного моста начнут со спадом уровня воды в реке, добавил глава района. Прорабатывается вопрос организации движения по объездному маршруту через Табасаранский район. По данным Дагестанавтодора, из-за ливней в нескольких районах произошли обвалы скальных пород и сходы селевых потоков. Закрыты ряд автодорог в Агульском, Ахвахском, Гергебильском, Гунибском, Курахском, Лакском, Тляратинском, Чародинском районах.
бизнес, дагестан, общество
Бизнес, Дагестан, Общество
17:03 20.09.2025
 
Мост в Дагестане разрушился из-за ливней

Мост через реку Уллучай в Дагестане разрушился из-за ливней

© Фото : Гасанов Запир Магомедович/TelegramПоследствия разрушения временного моста через реку Уллучай на автомобильной дороге "Маджалис – Варсит – Шиланша" в результате ливней
Последствия разрушения временного моста через реку Уллучай на автомобильной дороге Маджалис – Варсит – Шиланша в результате ливней - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2025
Последствия разрушения временного моста через реку Уллучай на автомобильной дороге "Маджалис – Варсит – Шиланша" в результате ливней
© Фото : Гасанов Запир Магомедович/Telegram
МАХАЧКАЛА, 20 сен - ПРАЙМ. Ливни в Кайтагском районе Дагестана привели к разрушению моста через реку Уллучай, в результате чего 18 населенных пунктов оказались отрезаны от районного центра – села Маджалис, сообщил глава района Запир Гасанов.
"В Кайтагском районе объявлен режим повышенной готовности в связи с разрушением моста через реку Уллучай. Ливневые дожди, прошедшие 19-20 сентября, вызвали резкий подъем уровня воды и снос временного мостового перехода на автодороге Маджалис — Шиляги. В результате происшествия 18 населенных пунктов оказались отрезанными от районного центра", – написал Гасанов в своем Telegram-канале.
По его словам, движение транспорта временно закрыто. Работы по восстановлению временного моста начнут со спадом уровня воды в реке, добавил глава района. Прорабатывается вопрос организации движения по объездному маршруту через Табасаранский район.
По данным Дагестанавтодора, из-за ливней в нескольких районах произошли обвалы скальных пород и сходы селевых потоков. Закрыты ряд автодорог в Агульском, Ахвахском, Гергебильском, Гунибском, Курахском, Лакском, Тляратинском, Чародинском районах.
Обесточенные высоковольтные линии электропередачи в Симферополе - ПРАЙМ, 1920, 26.07.2025
Власти Дагестана рассказали о росте нагрузки на энергосистему
26 июля, 20:35
 
