По факту схода вагонов с рельс под Курском завели уголовное дело

КУРСК, 19 сен - ПРАЙМ. Воронежский следственный отдел на транспорте СК РФ возбудил уголовное дело по факту схода с рельс двух вагонов грузового поезда в связи с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации Ж/Д транспорта, сообщили в Западном МСУТ СК России. "Воронежским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - сообщили в Telegram-канале Западного МСУТ СК России. Уточняется, что по версии следствия, 14 июля 2025 года на железнодорожной станции Горшечное Белгородского территориального управления Юго-Восточной железной дороги в Курской области при самопроизвольном движении грузового поезда произошел сход двух вагонов. "В результате вагоны и железнодорожное полотно получили повреждения. Предварительная причина происшествия — несоблюдение правил закрепления состава. В результате инцидента собственнику инфраструктуры железнодорожного пути и грузовых вагонов причинен ущерб на сумму более 1 миллиона рублей. В настоящее время проводится работа по его возмещению", - сообщили в ведомстве. Отмечено, что следователем организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.
