Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Новгородской области нашли воинские захоронения - 20.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250920/rossiya-862558600.html
В Новгородской области нашли воинские захоронения
В Новгородской области нашли воинские захоронения - 20.09.2025, ПРАЙМ
В Новгородской области нашли воинские захоронения
Поисковые работы перед строительством высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург помогли найти воинские захоронения в... | 20.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-20T17:32+0300
2025-09-20T17:32+0300
россия
общество
москва
санкт-петербург
новгородская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/14/862558142_0:113:1200:788_1920x0_80_0_0_b826251b6fcbad4295229a2bd660870c.jpg
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Поисковые работы перед строительством высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург помогли найти воинские захоронения в Новгородской области, сообщил инфоцентр ВСМ. Поисковые работы — часть подготовительного этапа перед строительством первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали. ВСМ Москва — Санкт-Петербург пройдет по территории региона, где велись активные боевые действия. "В Новгородской области во время поисковых работ на территории будущего строительства ВСМ Москва - Санкт-Петербург обнаружили останки трех воинов-красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Также поисковики нашли личную подписную вещь — солдатскую ложку уроженца Казахской ССР", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках осенней Вахты Памяти более 10 отрядов добровольцев проводят поисковые мероприятия в районах деревень Вдицко, Малое Замошье и Тютицы Новгородского муниципального округа, где, по архивным данным, могут находиться непогребенные останки погибших воинов-красноармейцев. Всего до конца сентября в работах примут участие более 150 поисковиков. "В районе деревни Малое Замошье стояли дивизии второй ударной армии — кавалерийский корпус Гусева. В этих местах проходили активные боевые действия до 1943 года. Мы здесь для того, чтобы найти без вести пропавших солдат и необозначенные воинские захоронения", — приводятся слова председателя совета командиров поисковой экспедиции "Долина" Игоря Неофитова. С 7 января по 30 апреля 1942 года в Новгородской области проходила Любанская операция. Войска Волховского и Ленинградского фронтов пытались освободить Ленинград, но успеха не добились. Вторая ударная армия попала в окружение и понесла колоссальные потери, после чего Волховский фронт перешел к выводу войск в тыл. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит два часа 15 минут.
https://1prime.ru/20250916/mishustin-862343921.html
москва
санкт-петербург
новгородская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/14/862558142_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_a3bb8f21c20ee62f0055ce64d9a86387.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , москва, санкт-петербург, новгородская область
РОССИЯ, Общество , МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Новгородская область
17:32 20.09.2025
 
В Новгородской области нашли воинские захоронения

При строительстве ВСМ в Новгородской области нашли воинские захоронения

© Фото : Поисковая экспедиция "Долина" памяти Н.И. Орлова/ВКонтактеСолдатская ложка уроженца Казахской ССР, найденная при проведении поисковых работ перед строительством ВСМ
Солдатская ложка уроженца Казахской ССР, найденная при проведении поисковых работ перед строительством ВСМ - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2025
Солдатская ложка уроженца Казахской ССР, найденная при проведении поисковых работ перед строительством ВСМ
© Фото : Поисковая экспедиция "Долина" памяти Н.И. Орлова/ВКонтакте
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Поисковые работы перед строительством высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург помогли найти воинские захоронения в Новгородской области, сообщил инфоцентр ВСМ.
Поисковые работы — часть подготовительного этапа перед строительством первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали. ВСМ МоскваСанкт-Петербург пройдет по территории региона, где велись активные боевые действия.
Новгородской области во время поисковых работ на территории будущего строительства ВСМ Москва - Санкт-Петербург обнаружили останки трех воинов-красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Также поисковики нашли личную подписную вещь — солдатскую ложку уроженца Казахской ССР", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках осенней Вахты Памяти более 10 отрядов добровольцев проводят поисковые мероприятия в районах деревень Вдицко, Малое Замошье и Тютицы Новгородского муниципального округа, где, по архивным данным, могут находиться непогребенные останки погибших воинов-красноармейцев. Всего до конца сентября в работах примут участие более 150 поисковиков.
"В районе деревни Малое Замошье стояли дивизии второй ударной армии — кавалерийский корпус Гусева. В этих местах проходили активные боевые действия до 1943 года. Мы здесь для того, чтобы найти без вести пропавших солдат и необозначенные воинские захоронения", — приводятся слова председателя совета командиров поисковой экспедиции "Долина" Игоря Неофитова.
С 7 января по 30 апреля 1942 года в Новгородской области проходила Любанская операция. Войска Волховского и Ленинградского фронтов пытались освободить Ленинград, но успеха не добились. Вторая ударная армия попала в окружение и понесла колоссальные потери, после чего Волховский фронт перешел к выводу войск в тыл.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит два часа 15 минут.
Модель высокоскоростного электропоезда
Мишустин отметил преимущество поездок на ВСМ перед авиарейами
16 сентября, 16:52
 
РОССИЯОбществоМОСКВАСАНКТ-ПЕТЕРБУРГНовгородская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала