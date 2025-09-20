В Новгородской области нашли воинские захоронения

https://1prime.ru/20250920/rossiya-862558600.html
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Поисковые работы перед строительством высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург помогли найти воинские захоронения в Новгородской области, сообщил инфоцентр ВСМ. Поисковые работы — часть подготовительного этапа перед строительством первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали. ВСМ Москва — Санкт-Петербург пройдет по территории региона, где велись активные боевые действия. "В Новгородской области во время поисковых работ на территории будущего строительства ВСМ Москва - Санкт-Петербург обнаружили останки трех воинов-красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Также поисковики нашли личную подписную вещь — солдатскую ложку уроженца Казахской ССР", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках осенней Вахты Памяти более 10 отрядов добровольцев проводят поисковые мероприятия в районах деревень Вдицко, Малое Замошье и Тютицы Новгородского муниципального округа, где, по архивным данным, могут находиться непогребенные останки погибших воинов-красноармейцев. Всего до конца сентября в работах примут участие более 150 поисковиков. "В районе деревни Малое Замошье стояли дивизии второй ударной армии — кавалерийский корпус Гусева. В этих местах проходили активные боевые действия до 1943 года. Мы здесь для того, чтобы найти без вести пропавших солдат и необозначенные воинские захоронения", — приводятся слова председателя совета командиров поисковой экспедиции "Долина" Игоря Неофитова. С 7 января по 30 апреля 1942 года в Новгородской области проходила Любанская операция. Войска Волховского и Ленинградского фронтов пытались освободить Ленинград, но успеха не добились. Вторая ударная армия попала в окружение и понесла колоссальные потери, после чего Волховский фронт перешел к выводу войск в тыл. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит два часа 15 минут.
