В Минтрансе прокомментировали идею введения платного проезда по всей России

В Минтрансе прокомментировали идею введения платного проезда по всей России - 20.09.2025, ПРАЙМ

В Минтрансе прокомментировали идею введения платного проезда по всей России

Идея введения платного проезда по всем дорогам России не обсуждается и не рассматривается, Минтранс РФ не поддерживает эту идею, сообщил представитель... | 20.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-20T18:41+0300

2025-09-20T18:41+0300

2025-09-20T18:43+0300

МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Идея введения платного проезда по всем дорогам России не обсуждается и не рассматривается, Минтранс РФ не поддерживает эту идею, сообщил представитель министерства."В Минтрансе России идея введения платного проезда по всем дорогам страны не обсуждается и не рассматривается. Данное мнение было высказано отдельным спикером в ходе экспертной дискуссии. Министерство не поддерживает эту инициативу", - говорится в сообщении представителя ведомства.В пятницу замначальника управления "Росавтодора" Денис Кирюхин сообщил о планах ведомства к 2030 году сделать проезд по всем дорогам страны платным. Данную инициативу Кирюхин объяснил удорожанием содержания и ремонта дорог, а также ограничениями бюджета.

