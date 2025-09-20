Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минтрансе прокомментировали идею введения платного проезда по всей России - 20.09.2025
В Минтрансе прокомментировали идею введения платного проезда по всей России
В Минтрансе прокомментировали идею введения платного проезда по всей России
В Минтрансе прокомментировали идею введения платного проезда по всей России
Идея введения платного проезда по всем дорогам России не обсуждается и не рассматривается, Минтранс РФ не поддерживает эту идею, сообщил представитель... | 20.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-20T18:41+0300
2025-09-20T18:43+0300
бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
18:41 20.09.2025 (обновлено: 18:43 20.09.2025)
 
В Минтрансе прокомментировали идею введения платного проезда по всей России

Минтранс не поддержал идею платного проезда по всем дорогам России

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАвтомобили на дороге
Автомобили на дороге - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2025
Автомобили на дороге. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Идея введения платного проезда по всем дорогам России не обсуждается и не рассматривается, Минтранс РФ не поддерживает эту идею, сообщил представитель министерства.
"В Минтрансе России идея введения платного проезда по всем дорогам страны не обсуждается и не рассматривается. Данное мнение было высказано отдельным спикером в ходе экспертной дискуссии. Министерство не поддерживает эту инициативу", - говорится в сообщении представителя ведомства.
В пятницу замначальника управления "Росавтодора" Денис Кирюхин сообщил о планах ведомства к 2030 году сделать проезд по всем дорогам страны платным. Данную инициативу Кирюхин объяснил удорожанием содержания и ремонта дорог, а также ограничениями бюджета.
Государственные флаги России и Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Минтранс рассказал о работе с Белоруссией над единой транспортной системой
Вчера, 09:33
 
Бизнес РОССИЯ
 
 
