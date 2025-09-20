Россия в августе поставила в Китай мясо птицы на рекордную сумму

https://1prime.ru/20250920/rossiya-862561807.html
МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. Россия в августе поставила на китайский рынок мяса птицы на рекордные 51,2 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. За месяц российский экспорт вырос на пятую часть, а за год – на треть. Россия была основным экспортером этого мяса в Поднебесную в августе. Значительные поставки также были у Таиланда (30,4 миллиона долларов), Бразилии (8,1 миллиона), Аргентины (7,2 миллиона) и Белоруссии (4,3 миллиона). Помимо мяса птицы российские компании в августе продавали на китайский рынок свинину – на 11,3 миллиона долларов. Поставки за месяц снизились на 8%, но остались без изменений по сравнению с уровнем годом ранее. Одновременно уменьшился экспорт мяса крупного рогатого скота – на 12% в месячном и на 20% в годовом выражении, составив 8,9 миллиона долларов.
