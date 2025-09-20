Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия в августе поставила в Китай мясо птицы на рекордную сумму - 20.09.2025
Россия в августе поставила в Китай мясо птицы на рекордную сумму
Россия в августе поставила в Китай мясо птицы на рекордную сумму - 20.09.2025, ПРАЙМ
Россия в августе поставила в Китай мясо птицы на рекордную сумму
Россия в августе поставила на китайский рынок мяса птицы на рекордные 51,2 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. | 20.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. Россия в августе поставила на китайский рынок мяса птицы на рекордные 51,2 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. За месяц российский экспорт вырос на пятую часть, а за год – на треть. Россия была основным экспортером этого мяса в Поднебесную в августе. Значительные поставки также были у Таиланда (30,4 миллиона долларов), Бразилии (8,1 миллиона), Аргентины (7,2 миллиона) и Белоруссии (4,3 миллиона). Помимо мяса птицы российские компании в августе продавали на китайский рынок свинину – на 11,3 миллиона долларов. Поставки за месяц снизились на 8%, но остались без изменений по сравнению с уровнем годом ранее. Одновременно уменьшился экспорт мяса крупного рогатого скота – на 12% в месячном и на 20% в годовом выражении, составив 8,9 миллиона долларов.
19:10 20.09.2025
 
Россия в августе поставила в Китай мясо птицы на рекордную сумму

Россия в августе поставила на китайский рынок мяса птицы на $51,2 млн

МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. Россия в августе поставила на китайский рынок мяса птицы на рекордные 51,2 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни.
За месяц российский экспорт вырос на пятую часть, а за год – на треть.
Россия была основным экспортером этого мяса в Поднебесную в августе. Значительные поставки также были у Таиланда (30,4 миллиона долларов), Бразилии (8,1 миллиона), Аргентины (7,2 миллиона) и Белоруссии (4,3 миллиона).
Помимо мяса птицы российские компании в августе продавали на китайский рынок свинину – на 11,3 миллиона долларов. Поставки за месяц снизились на 8%, но остались без изменений по сравнению с уровнем годом ранее.
Одновременно уменьшился экспорт мяса крупного рогатого скота – на 12% в месячном и на 20% в годовом выражении, составив 8,9 миллиона долларов.
