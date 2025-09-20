Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия стала мировым лидером по необычному показателю - 20.09.2025, ПРАЙМ
Россия стала мировым лидером по необычному показателю
Россия стала мировым лидером по необычному показателю - 20.09.2025, ПРАЙМ
Россия стала мировым лидером по необычному показателю
Аналитическая компания Civixplorer представила данные, которые показывают численное преимущество женщин над мужчинами как в России, так и по всему миру. | 20.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-20T20:31+0300
2025-09-20T20:31+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/82721/99/827219971_0:72:701:466_1920x0_80_0_0_bd88bd3e9dee317b7f3d17bee1afe6d4.jpg
20:31 20.09.2025
 
Россия стала мировым лидером по необычному показателю

Civilplorer: женщин в России и в мире оказалось больше, чем мужчин

© womanopora.ruЖенщины
Женщины
Женщины. Архивное фото
© womanopora.ru
МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. Аналитическая компания Civixplorer представила данные, которые показывают численное преимущество женщин над мужчинами как в России, так и по всему миру.
В России этот дисбаланс выражен сильнее всего: 63 процента женщин против 37 процентов мужчин.
Основатель Wildberries Татьяна Ким - ПРАЙМ, 1920, 28.08.2025
Названы богатейшие женщины России
28 августа, 12:35
Подобная тенденция наблюдается и в других странах, таких как США (52,7 процента женщин), Бразилия (53,3 процента), Бангладеш (53,8 процента), Япония (55,5 процента), Мексика (54,4 процента), Германия (52,3 процента) и Таиланд (55 процентов).
Мужчины составляют большинство в Индии (55,8 процента), Египте (55,3 процента), Китае (53,9 процента), Пакистане (53,4 процента), Иране (52,7 процента), Нигерии (51,9 процента), Турции и Вьетнаме (50,9 процента) и Филиппины (50,3 процента).
Эти данные основываются на анализе за 2024 год.
Роддом Саввино в Подмосковье - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
Голикова назвала объем пособия по беременности для женщин на очном обучении
14 июля, 14:39
Ранее президент России Владимир Путин, обсуждая демографическую ситуацию в стране, упомянул строки из советской песни "Стоят девчонки" про "десять девчонок и девять ребят".
В то же время вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что в 2024 году в России родилось больше мальчиков, чем девочек.
Татьяна Голикова - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
Голикова рассказала об использовании средств маткапитала в 2025 году
4 августа, 11:34
 
