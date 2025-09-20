Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Shaman попросил жюри не оценивать его выступление на "Интервидении" - 20.09.2025
Shaman попросил жюри не оценивать его выступление на "Интервидении"
Shaman попросил жюри не оценивать его выступление на "Интервидении" - 20.09.2025, ПРАЙМ
Shaman попросил жюри не оценивать его выступление на "Интервидении"
Заслуженный артист РФ, участник международного музыкального конкурса "Интервидение" Ярослав Дронов (Shaman) попросил членов жюри "Интервидения" не оценивать его | 20.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-20T22:19+0300
2025-09-20T22:19+0300
россия
москва
московская область
владимир путин
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1a/850451535_0:0:1750:984_1920x0_80_0_0_054306ae9ef34399c8e1c860ed2681d5.jpg
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Заслуженный артист РФ, участник международного музыкального конкурса "Интервидение" Ярослав Дронов (Shaman) попросил членов жюри "Интервидения" не оценивать его выступление на конкурсе, отметив, что по законам гостеприимства он не претендует на победу. "Я понимаю, что по законам гостеприимства я не имею права претендовать на победу. Я прошу многоуважаемых членов жюри не оценивать сегодняшнее моё выступление. Я представляю Россию, а Россия уже победила", - сказал он после выступления со сцены. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс проходит 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
москва
московская область
россия, москва, московская область, владимир путин, общество
РОССИЯ, МОСКВА, Московская область, Владимир Путин, Общество
22:19 20.09.2025
 
Shaman попросил жюри не оценивать его выступление на "Интервидении"

Shaman попросил жюри не оценивать его выступление на шоу конкурсе "Интервидение"

Ярослав Дронов (Shaman
Ярослав Дронов (Shaman - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2025
Ярослав Дронов (Shaman. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Заслуженный артист РФ, участник международного музыкального конкурса "Интервидение" Ярослав Дронов (Shaman) попросил членов жюри "Интервидения" не оценивать его выступление на конкурсе, отметив, что по законам гостеприимства он не претендует на победу.
"Я понимаю, что по законам гостеприимства я не имею права претендовать на победу. Я прошу многоуважаемых членов жюри не оценивать сегодняшнее моё выступление. Я представляю Россию, а Россия уже победила", - сказал он после выступления со сцены.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс проходит 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Президент РФ В. Путин
Путин выступил с видеообращением к участникам "Интервидения"
РОССИЯ МОСКВА Московская область Владимир Путин Общество
 
 
