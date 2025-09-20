https://1prime.ru/20250920/rossiya-862567217.html
Shaman попросил жюри не оценивать его выступление на "Интервидении"
Shaman попросил жюри не оценивать его выступление на "Интервидении" - 20.09.2025, ПРАЙМ
Shaman попросил жюри не оценивать его выступление на "Интервидении"
Заслуженный артист РФ, участник международного музыкального конкурса "Интервидение" Ярослав Дронов (Shaman) попросил членов жюри "Интервидения" не оценивать его | 20.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-20T22:19+0300
2025-09-20T22:19+0300
2025-09-20T22:19+0300
россия
москва
московская область
владимир путин
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1a/850451535_0:0:1750:984_1920x0_80_0_0_054306ae9ef34399c8e1c860ed2681d5.jpg
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Заслуженный артист РФ, участник международного музыкального конкурса "Интервидение" Ярослав Дронов (Shaman) попросил членов жюри "Интервидения" не оценивать его выступление на конкурсе, отметив, что по законам гостеприимства он не претендует на победу. "Я понимаю, что по законам гостеприимства я не имею права претендовать на победу. Я прошу многоуважаемых членов жюри не оценивать сегодняшнее моё выступление. Я представляю Россию, а Россия уже победила", - сказал он после выступления со сцены. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс проходит 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
https://1prime.ru/20250920/putin-862565361.html
москва
московская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1a/850451535_0:0:1592:1194_1920x0_80_0_0_0542defc05c7ef1eb521727e987119c8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, московская область, владимир путин, общество
РОССИЯ, МОСКВА, Московская область, Владимир Путин, Общество
Shaman попросил жюри не оценивать его выступление на "Интервидении"
Shaman попросил жюри не оценивать его выступление на шоу конкурсе "Интервидение"
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Заслуженный артист РФ, участник международного музыкального конкурса "Интервидение" Ярослав Дронов (Shaman) попросил членов жюри "Интервидения" не оценивать его выступление на конкурсе, отметив, что по законам гостеприимства он не претендует на победу.
"Я понимаю, что по законам гостеприимства я не имею права претендовать на победу. Я прошу многоуважаемых членов жюри не оценивать сегодняшнее моё выступление. Я представляю Россию, а Россия уже победила", - сказал он после выступления со сцены.
Президент России Владимир Путин
ранее подписал указ о проведении в Москве
и Московской области
международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс проходит 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ
в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Путин выступил с видеообращением к участникам "Интервидения"