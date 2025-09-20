https://1prime.ru/20250920/sdek--862550414.html
СДЭК назвал самые дорогие отправления за лето
СДЭК назвал самые дорогие отправления за лето - 20.09.2025, ПРАЙМ
СДЭК назвал самые дорогие отправления за лето
Женское полупальто из меха баргузинского соболя за 1,4 миллиона рублей и женские серьги за 1,2 миллиона рублей стали одними из самых дорогих доставок СДЭК летом | 20.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-20T14:58+0300
2025-09-20T14:58+0300
2025-09-20T14:58+0300
экономика
россия
сдэк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1e/848689434_0:233:2813:1815_1920x0_80_0_0_952aa210215964df627834245c5054cb.jpg
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Женское полупальто из меха баргузинского соболя за 1,4 миллиона рублей и женские серьги за 1,2 миллиона рублей стали одними из самых дорогих доставок СДЭК летом текущего года, рассказали РИА Новости в компании. "Из наиболее ценных отправок стоимостью свыше 1 миллиона рублей можем выделить следующие: женское полупальто из меха баргузинского соболя - 1,4 млн рублей; женские серьги - 1,2 млн рублей", - рассказали в компании. Кроме того, СДЭК перевез кольцо из комбинированного золота с бриллиантом стоимостью около 1 миллиона рублей. Также дорогостоящей отправкой компании стала виброприсоска для укладки плитки с ценой около 1 миллиона рублей.
https://1prime.ru/20250920/zakazy-862549126.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1e/848689434_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_5925d8262cc495812424c4bf5012e4ca.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сдэк
СДЭК назвал самые дорогие отправления за лето
Полупальто из меха соболя стало самым дорогим отправлением СДЭК за лето
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Женское полупальто из меха баргузинского соболя за 1,4 миллиона рублей и женские серьги за 1,2 миллиона рублей стали одними из самых дорогих доставок СДЭК летом текущего года, рассказали РИА Новости в компании.
"Из наиболее ценных отправок стоимостью свыше 1 миллиона рублей можем выделить следующие: женское полупальто из меха баргузинского соболя - 1,4 млн рублей; женские серьги - 1,2 млн рублей", - рассказали в компании.
Кроме того, СДЭК перевез кольцо из комбинированного золота с бриллиантом стоимостью около 1 миллиона рублей. Также дорогостоящей отправкой компании стала виброприсоска для укладки плитки с ценой около 1 миллиона рублей.
Логисты рассказали, что россияне чаще всего заказывали летом