СДЭК назвал самые дорогие отправления за лето - 20.09.2025
СДЭК назвал самые дорогие отправления за лето
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Женское полупальто из меха баргузинского соболя за 1,4 миллиона рублей и женские серьги за 1,2 миллиона рублей стали одними из самых дорогих доставок СДЭК летом текущего года, рассказали РИА Новости в компании. "Из наиболее ценных отправок стоимостью свыше 1 миллиона рублей можем выделить следующие: женское полупальто из меха баргузинского соболя - 1,4 млн рублей; женские серьги - 1,2 млн рублей", - рассказали в компании. Кроме того, СДЭК перевез кольцо из комбинированного золота с бриллиантом стоимостью около 1 миллиона рублей. Также дорогостоящей отправкой компании стала виброприсоска для укладки плитки с ценой около 1 миллиона рублей.
14:58 20.09.2025
 
СДЭК назвал самые дорогие отправления за лето

Полупальто из меха соболя стало самым дорогим отправлением СДЭК за лето

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПункты выдачи заказов CДЭК
Пункты выдачи заказов CДЭК - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2025
Пункты выдачи заказов CДЭК. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Женское полупальто из меха баргузинского соболя за 1,4 миллиона рублей и женские серьги за 1,2 миллиона рублей стали одними из самых дорогих доставок СДЭК летом текущего года, рассказали РИА Новости в компании.
"Из наиболее ценных отправок стоимостью свыше 1 миллиона рублей можем выделить следующие: женское полупальто из меха баргузинского соболя - 1,4 млн рублей; женские серьги - 1,2 млн рублей", - рассказали в компании.
Кроме того, СДЭК перевез кольцо из комбинированного золота с бриллиантом стоимостью около 1 миллиона рублей. Также дорогостоящей отправкой компании стала виброприсоска для укладки плитки с ценой около 1 миллиона рублей.
Логисты рассказали, что россияне чаще всего заказывали летом
