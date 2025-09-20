https://1prime.ru/20250920/sdek--862550414.html

СДЭК назвал самые дорогие отправления за лето

экономика

россия

сдэк

МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Женское полупальто из меха баргузинского соболя за 1,4 миллиона рублей и женские серьги за 1,2 миллиона рублей стали одними из самых дорогих доставок СДЭК летом текущего года, рассказали РИА Новости в компании. "Из наиболее ценных отправок стоимостью свыше 1 миллиона рублей можем выделить следующие: женское полупальто из меха баргузинского соболя - 1,4 млн рублей; женские серьги - 1,2 млн рублей", - рассказали в компании. Кроме того, СДЭК перевез кольцо из комбинированного золота с бриллиантом стоимостью около 1 миллиона рублей. Также дорогостоящей отправкой компании стала виброприсоска для укладки плитки с ценой около 1 миллиона рублей.

