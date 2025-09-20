Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
20.09.2025
Опубликованы снимки с места обвала конструкций в школе в Москве
Опубликованы снимки с места обвала конструкций в школе в Москве
МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Московская прокуратура разместила в своём Telegram-канале фотографии с места происшествия на востоке столицы, где в субботу произошло обрушение строительных конструкций в школе №1080 на улице Знаменская. "Установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре", — говорится в сообщении. Ранее экстренные службы сообщили РИА Новости, что в нерабочем здании школы в Москве обрушились бетонные перекрытия. В результате погибли двое рабочих, один человек смог самостоятельно выбраться из-под завалов, как предполагается, еще один человек всё еще может находиться под ними. Следственные органы столицы проводят доследственную проверку по статье, касающейся нарушения правил безопасности при строительных работах.
Новости
18:46 20.09.2025
 
Опубликованы снимки с места обвала конструкций в школе в Москве

МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Московская прокуратура разместила в своём Telegram-канале фотографии с места происшествия на востоке столицы, где в субботу произошло обрушение строительных конструкций в школе №1080 на улице Знаменская.
"Установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре", — говорится в сообщении.
Ранее экстренные службы сообщили РИА Новости, что в нерабочем здании школы в Москве обрушились бетонные перекрытия. В результате погибли двое рабочих, один человек смог самостоятельно выбраться из-под завалов, как предполагается, еще один человек всё еще может находиться под ними.
Следственные органы столицы проводят доследственную проверку по статье, касающейся нарушения правил безопасности при строительных работах.
Автомобиль МВД России - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2025
МВД предупредило, чем грозит заведомо ложный звонок о теракте в школе
15 сентября, 09:27
 
РОССИЯ МОСКВА Следственный комитет
 
 
