Опубликованы снимки с места обвала конструкций в школе в Москве

МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Московская прокуратура разместила в своём Telegram-канале фотографии с места происшествия на востоке столицы, где в субботу произошло обрушение строительных конструкций в школе №1080 на улице Знаменская. "Установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре", — говорится в сообщении. Ранее экстренные службы сообщили РИА Новости, что в нерабочем здании школы в Москве обрушились бетонные перекрытия. В результате погибли двое рабочих, один человек смог самостоятельно выбраться из-под завалов, как предполагается, еще один человек всё еще может находиться под ними. Следственные органы столицы проводят доследственную проверку по статье, касающейся нарушения правил безопасности при строительных работах.

