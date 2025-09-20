Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Собственники земли и недвижимости должны отчитаться за налоговый период - 20.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250920/sobstvenniki-862539391.html
Собственники земли и недвижимости должны отчитаться за налоговый период
Собственники земли и недвижимости должны отчитаться за налоговый период - 20.09.2025, ПРАЙМ
Собственники земли и недвижимости должны отчитаться за налоговый период
До 1 декабря собственники земли и недвижимости должны отчитаться за прошлый налоговый период, речь идёт о платежах, которые касаются земельных участков,... | 20.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-20T03:42+0300
2025-09-20T03:42+0300
экономика
россия
недвижимость
банк россия
банк россии
фнс россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862539391.jpg?1758328959
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. До 1 декабря собственники земли и недвижимости должны отчитаться за прошлый налоговый период, речь идёт о платежах, которые касаются земельных участков, квартир, домов, дач, гаражей и машино-мест, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов (КПРФ). "До 1 декабря у собственников земли и недвижимости в России есть обязанность рассчитаться за прошлый налоговый период (2024 год). Речь идёт о тех платежах, которые касаются земельных участков, квартир, домов, дач, гаражей и машино-мест. Уведомления от ФНС уже направляются в личные кабинеты налогоплательщиков, а также доступны через "Госуслуги" и мобильное приложение "Налоги ФЛ". В ряде случаев документы доставляются по почте, но основным каналом давно стал электронный формат", - сказал Гаврилов. Депутат отметил, что налоги начисляются за прошедший календарный год, и уплата до декабря означает, что к этому моменту гражданин должен погасить начисленную сумму полностью. "Никаких переносов по регионам не предусмотрено, кроме отдельных случаев, связанных с территориями, где действуют специальные решения правительства. Для большинства жителей страны срок единый — первый день зимы. Если дата выпадает на выходной или праздничный день, она автоматически сдвигается на следующий рабочий", - подчеркнул он. По словам парламентария, земельный налог рассчитывается исходя из кадастровой стоимости участка и ставок, установленных местными органами власти, это значит, что сумма у соседей на одинаковых по площади участках может заметно отличаться, если земля относится к разным муниципалитетам или категориям. "По налогу на имущество схема похожая: берётся кадастровая стоимость квартиры или дома и применяется ставка, установленная в конкретном регионе. Важная деталь — существует ряд льгот для отдельных категорий граждан, включая пенсионеров и ветеранов. Но воспользоваться ими можно только при условии, что человек подал заявление и указал конкретный объект, по которому хочет получить освобождение", - добавил Гаврилов. Он уточнил, что отсутствие бумажного уведомления не освобождает собственника от уплаты, поскольку закон прямо возлагает на гражданина обязанность сообщать о своей недвижимости в налоговую, если сведения о ней по какой-то причине не поступили в базу. "Это особенно актуально для тех, кто недавно оформил права собственности. В случае несвоевременной уплаты с 2 декабря начинает начисляться пеня — каждый день просрочки увеличивает долг, и чем выше ключевая ставка Банка России, тем ощутимее становится сумма", - отметил депутат. Он напомнил, что оплатить налог можно любым удобным способом: через личный кабинет, портал "Госуслуг", в мобильном приложении ФНС или напрямую в банке по реквизитам из уведомления. "Для большинства горожан и дачников эта дата уже давно стала традиционной частью календаря: завершение года невозможно без расчётов за землю, квартиру или дачу. И хотя суммы у всех разные, единый срок объединяет всех владельцев недвижимости — 1 декабря остаётся последним днём, когда можно исполнить обязанность без дополнительных расходов", - заключил парламентарий.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, недвижимость, банк россия, банк россии, фнс россии
Экономика, РОССИЯ, Недвижимость, банк Россия, Банк России, ФНС России
03:42 20.09.2025
 
Собственники земли и недвижимости должны отчитаться за налоговый период

Депутат Гаврилов: собственники земли и недвижимости должны отчитаться за 2024 год

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. До 1 декабря собственники земли и недвижимости должны отчитаться за прошлый налоговый период, речь идёт о платежах, которые касаются земельных участков, квартир, домов, дач, гаражей и машино-мест, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов (КПРФ).
"До 1 декабря у собственников земли и недвижимости в России есть обязанность рассчитаться за прошлый налоговый период (2024 год). Речь идёт о тех платежах, которые касаются земельных участков, квартир, домов, дач, гаражей и машино-мест. Уведомления от ФНС уже направляются в личные кабинеты налогоплательщиков, а также доступны через "Госуслуги" и мобильное приложение "Налоги ФЛ". В ряде случаев документы доставляются по почте, но основным каналом давно стал электронный формат", - сказал Гаврилов.
Депутат отметил, что налоги начисляются за прошедший календарный год, и уплата до декабря означает, что к этому моменту гражданин должен погасить начисленную сумму полностью.
"Никаких переносов по регионам не предусмотрено, кроме отдельных случаев, связанных с территориями, где действуют специальные решения правительства. Для большинства жителей страны срок единый — первый день зимы. Если дата выпадает на выходной или праздничный день, она автоматически сдвигается на следующий рабочий", - подчеркнул он.
По словам парламентария, земельный налог рассчитывается исходя из кадастровой стоимости участка и ставок, установленных местными органами власти, это значит, что сумма у соседей на одинаковых по площади участках может заметно отличаться, если земля относится к разным муниципалитетам или категориям.
"По налогу на имущество схема похожая: берётся кадастровая стоимость квартиры или дома и применяется ставка, установленная в конкретном регионе. Важная деталь — существует ряд льгот для отдельных категорий граждан, включая пенсионеров и ветеранов. Но воспользоваться ими можно только при условии, что человек подал заявление и указал конкретный объект, по которому хочет получить освобождение", - добавил Гаврилов.
Он уточнил, что отсутствие бумажного уведомления не освобождает собственника от уплаты, поскольку закон прямо возлагает на гражданина обязанность сообщать о своей недвижимости в налоговую, если сведения о ней по какой-то причине не поступили в базу.
"Это особенно актуально для тех, кто недавно оформил права собственности. В случае несвоевременной уплаты с 2 декабря начинает начисляться пеня — каждый день просрочки увеличивает долг, и чем выше ключевая ставка Банка России, тем ощутимее становится сумма", - отметил депутат.
Он напомнил, что оплатить налог можно любым удобным способом: через личный кабинет, портал "Госуслуг", в мобильном приложении ФНС или напрямую в банке по реквизитам из уведомления.
"Для большинства горожан и дачников эта дата уже давно стала традиционной частью календаря: завершение года невозможно без расчётов за землю, квартиру или дачу. И хотя суммы у всех разные, единый срок объединяет всех владельцев недвижимости — 1 декабря остаётся последним днём, когда можно исполнить обязанность без дополнительных расходов", - заключил парламентарий.
 
ЭкономикаРОССИЯНедвижимостьбанк РоссияБанк РоссииФНС России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала