https://1prime.ru/20250920/sobstvenniki-862539391.html
Собственники земли и недвижимости должны отчитаться за налоговый период
Собственники земли и недвижимости должны отчитаться за налоговый период - 20.09.2025, ПРАЙМ
Собственники земли и недвижимости должны отчитаться за налоговый период
До 1 декабря собственники земли и недвижимости должны отчитаться за прошлый налоговый период, речь идёт о платежах, которые касаются земельных участков,... | 20.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-20T03:42+0300
2025-09-20T03:42+0300
2025-09-20T03:42+0300
экономика
россия
недвижимость
банк россия
банк россии
фнс россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862539391.jpg?1758328959
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. До 1 декабря собственники земли и недвижимости должны отчитаться за прошлый налоговый период, речь идёт о платежах, которые касаются земельных участков, квартир, домов, дач, гаражей и машино-мест, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов (КПРФ).
"До 1 декабря у собственников земли и недвижимости в России есть обязанность рассчитаться за прошлый налоговый период (2024 год). Речь идёт о тех платежах, которые касаются земельных участков, квартир, домов, дач, гаражей и машино-мест. Уведомления от ФНС уже направляются в личные кабинеты налогоплательщиков, а также доступны через "Госуслуги" и мобильное приложение "Налоги ФЛ". В ряде случаев документы доставляются по почте, но основным каналом давно стал электронный формат", - сказал Гаврилов.
Депутат отметил, что налоги начисляются за прошедший календарный год, и уплата до декабря означает, что к этому моменту гражданин должен погасить начисленную сумму полностью.
"Никаких переносов по регионам не предусмотрено, кроме отдельных случаев, связанных с территориями, где действуют специальные решения правительства. Для большинства жителей страны срок единый — первый день зимы. Если дата выпадает на выходной или праздничный день, она автоматически сдвигается на следующий рабочий", - подчеркнул он.
По словам парламентария, земельный налог рассчитывается исходя из кадастровой стоимости участка и ставок, установленных местными органами власти, это значит, что сумма у соседей на одинаковых по площади участках может заметно отличаться, если земля относится к разным муниципалитетам или категориям.
"По налогу на имущество схема похожая: берётся кадастровая стоимость квартиры или дома и применяется ставка, установленная в конкретном регионе. Важная деталь — существует ряд льгот для отдельных категорий граждан, включая пенсионеров и ветеранов. Но воспользоваться ими можно только при условии, что человек подал заявление и указал конкретный объект, по которому хочет получить освобождение", - добавил Гаврилов.
Он уточнил, что отсутствие бумажного уведомления не освобождает собственника от уплаты, поскольку закон прямо возлагает на гражданина обязанность сообщать о своей недвижимости в налоговую, если сведения о ней по какой-то причине не поступили в базу.
"Это особенно актуально для тех, кто недавно оформил права собственности. В случае несвоевременной уплаты с 2 декабря начинает начисляться пеня — каждый день просрочки увеличивает долг, и чем выше ключевая ставка Банка России, тем ощутимее становится сумма", - отметил депутат.
Он напомнил, что оплатить налог можно любым удобным способом: через личный кабинет, портал "Госуслуг", в мобильном приложении ФНС или напрямую в банке по реквизитам из уведомления.
"Для большинства горожан и дачников эта дата уже давно стала традиционной частью календаря: завершение года невозможно без расчётов за землю, квартиру или дачу. И хотя суммы у всех разные, единый срок объединяет всех владельцев недвижимости — 1 декабря остаётся последним днём, когда можно исполнить обязанность без дополнительных расходов", - заключил парламентарий.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, недвижимость, банк россия, банк россии, фнс россии
Экономика, РОССИЯ, Недвижимость, банк Россия, Банк России, ФНС России
Собственники земли и недвижимости должны отчитаться за налоговый период
Депутат Гаврилов: собственники земли и недвижимости должны отчитаться за 2024 год
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. До 1 декабря собственники земли и недвижимости должны отчитаться за прошлый налоговый период, речь идёт о платежах, которые касаются земельных участков, квартир, домов, дач, гаражей и машино-мест, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов (КПРФ).
"До 1 декабря у собственников земли и недвижимости в России есть обязанность рассчитаться за прошлый налоговый период (2024 год). Речь идёт о тех платежах, которые касаются земельных участков, квартир, домов, дач, гаражей и машино-мест. Уведомления от ФНС уже направляются в личные кабинеты налогоплательщиков, а также доступны через "Госуслуги" и мобильное приложение "Налоги ФЛ". В ряде случаев документы доставляются по почте, но основным каналом давно стал электронный формат", - сказал Гаврилов.
Депутат отметил, что налоги начисляются за прошедший календарный год, и уплата до декабря означает, что к этому моменту гражданин должен погасить начисленную сумму полностью.
"Никаких переносов по регионам не предусмотрено, кроме отдельных случаев, связанных с территориями, где действуют специальные решения правительства. Для большинства жителей страны срок единый — первый день зимы. Если дата выпадает на выходной или праздничный день, она автоматически сдвигается на следующий рабочий", - подчеркнул он.
По словам парламентария, земельный налог рассчитывается исходя из кадастровой стоимости участка и ставок, установленных местными органами власти, это значит, что сумма у соседей на одинаковых по площади участках может заметно отличаться, если земля относится к разным муниципалитетам или категориям.
"По налогу на имущество схема похожая: берётся кадастровая стоимость квартиры или дома и применяется ставка, установленная в конкретном регионе. Важная деталь — существует ряд льгот для отдельных категорий граждан, включая пенсионеров и ветеранов. Но воспользоваться ими можно только при условии, что человек подал заявление и указал конкретный объект, по которому хочет получить освобождение", - добавил Гаврилов.
Он уточнил, что отсутствие бумажного уведомления не освобождает собственника от уплаты, поскольку закон прямо возлагает на гражданина обязанность сообщать о своей недвижимости в налоговую, если сведения о ней по какой-то причине не поступили в базу.
"Это особенно актуально для тех, кто недавно оформил права собственности. В случае несвоевременной уплаты с 2 декабря начинает начисляться пеня — каждый день просрочки увеличивает долг, и чем выше ключевая ставка Банка России, тем ощутимее становится сумма", - отметил депутат.
Он напомнил, что оплатить налог можно любым удобным способом: через личный кабинет, портал "Госуслуг", в мобильном приложении ФНС или напрямую в банке по реквизитам из уведомления.
"Для большинства горожан и дачников эта дата уже давно стала традиционной частью календаря: завершение года невозможно без расчётов за землю, квартиру или дачу. И хотя суммы у всех разные, единый срок объединяет всех владельцев недвижимости — 1 декабря остаётся последним днём, когда можно исполнить обязанность без дополнительных расходов", - заключил парламентарий.