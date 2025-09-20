https://1prime.ru/20250920/sobstvenniki-862539391.html

Собственники земли и недвижимости должны отчитаться за налоговый период

Собственники земли и недвижимости должны отчитаться за налоговый период - 20.09.2025, ПРАЙМ

Собственники земли и недвижимости должны отчитаться за налоговый период

До 1 декабря собственники земли и недвижимости должны отчитаться за прошлый налоговый период, речь идёт о платежах, которые касаются земельных участков,... | 20.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-20T03:42+0300

2025-09-20T03:42+0300

2025-09-20T03:42+0300

экономика

россия

недвижимость

банк россия

банк россии

фнс россии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862539391.jpg?1758328959

МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. До 1 декабря собственники земли и недвижимости должны отчитаться за прошлый налоговый период, речь идёт о платежах, которые касаются земельных участков, квартир, домов, дач, гаражей и машино-мест, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов (КПРФ). "До 1 декабря у собственников земли и недвижимости в России есть обязанность рассчитаться за прошлый налоговый период (2024 год). Речь идёт о тех платежах, которые касаются земельных участков, квартир, домов, дач, гаражей и машино-мест. Уведомления от ФНС уже направляются в личные кабинеты налогоплательщиков, а также доступны через "Госуслуги" и мобильное приложение "Налоги ФЛ". В ряде случаев документы доставляются по почте, но основным каналом давно стал электронный формат", - сказал Гаврилов. Депутат отметил, что налоги начисляются за прошедший календарный год, и уплата до декабря означает, что к этому моменту гражданин должен погасить начисленную сумму полностью. "Никаких переносов по регионам не предусмотрено, кроме отдельных случаев, связанных с территориями, где действуют специальные решения правительства. Для большинства жителей страны срок единый — первый день зимы. Если дата выпадает на выходной или праздничный день, она автоматически сдвигается на следующий рабочий", - подчеркнул он. По словам парламентария, земельный налог рассчитывается исходя из кадастровой стоимости участка и ставок, установленных местными органами власти, это значит, что сумма у соседей на одинаковых по площади участках может заметно отличаться, если земля относится к разным муниципалитетам или категориям. "По налогу на имущество схема похожая: берётся кадастровая стоимость квартиры или дома и применяется ставка, установленная в конкретном регионе. Важная деталь — существует ряд льгот для отдельных категорий граждан, включая пенсионеров и ветеранов. Но воспользоваться ими можно только при условии, что человек подал заявление и указал конкретный объект, по которому хочет получить освобождение", - добавил Гаврилов. Он уточнил, что отсутствие бумажного уведомления не освобождает собственника от уплаты, поскольку закон прямо возлагает на гражданина обязанность сообщать о своей недвижимости в налоговую, если сведения о ней по какой-то причине не поступили в базу. "Это особенно актуально для тех, кто недавно оформил права собственности. В случае несвоевременной уплаты с 2 декабря начинает начисляться пеня — каждый день просрочки увеличивает долг, и чем выше ключевая ставка Банка России, тем ощутимее становится сумма", - отметил депутат. Он напомнил, что оплатить налог можно любым удобным способом: через личный кабинет, портал "Госуслуг", в мобильном приложении ФНС или напрямую в банке по реквизитам из уведомления. "Для большинства горожан и дачников эта дата уже давно стала традиционной частью календаря: завершение года невозможно без расчётов за землю, квартиру или дачу. И хотя суммы у всех разные, единый срок объединяет всех владельцев недвижимости — 1 декабря остаётся последним днём, когда можно исполнить обязанность без дополнительных расходов", - заключил парламентарий.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, недвижимость, банк россия, банк россии, фнс россии