Южная Осетия подписала соглашения с Россией на экономическом форуме - 20.09.2025
Южная Осетия подписала соглашения с Россией на экономическом форуме
Южная Осетия подписала соглашения с Россией на экономическом форуме - 20.09.2025, ПРАЙМ
Южная Осетия подписала соглашения с Россией на экономическом форуме
Южная Осетия и Абхазия в рамках форума "Южная Осетия. Горизонты инвестиций" подписали сразу несколько межправительственных соглашений, также подписаны... | 20.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-20T16:12+0300
2025-09-20T16:12+0300
россия
мировая экономика
рф
южная осетия
абхазия
алан гаглоев
бадра гунба
https://cdnn.1prime.ru/img/84230/76/842307676_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_1fd6e8f2febc81fb29c4e30e10f3dda7.jpg
ЦХИНВАЛ, 20 сен – ПРАЙМ. Южная Осетия и Абхазия в рамках форума "Южная Осетия. Горизонты инвестиций" подписали сразу несколько межправительственных соглашений, также подписаны соглашения России и Южной Осетии, сообщили организаторы форума. "Соглашение между правительством Республики Южная Осетия и правительством Республики Абхазия о режиме торговли товарами. ... Соглашение между министерством экономического развития Республики Южная Осетия и министерством экономики Республики Абхазия об осуществлении сотрудничества в области инвестиционной деятельности. ... Соглашение об установлении побратимских связей и сотрудничестве между городом Сухум (Республика Абхазия) и городом Цхинвал (Республика Южная Осетия)", - перечислили организаторы список соглашений. Кроме того, в рамках форума между Россией и Южной Осетией было подписано соглашение о взаимном зачете в выслугу лет службы в таможенных органах Республики Южная Осетия и Российской Федерации, его подписывали председатель таможенного комитета Республики Южная Осетия Александр Чочиев и заместитель руководителя Федеральной таможенной службы РФ Татьяна Меркушова. Первый международный экономический форум "Южная Осетия. Горизонты инвестиций" проходит 18-20 сентября во дворце спорта "Олимп" в Цхинвале. Он приурочен к 35-летию образования республики. Целями форума заявлены формирование позитивного инвестиционного имиджа республики, продвижение ее ключевых отраслей экономики на международном уровне и демонстрация туристического потенциала. Спикерами и участниками мероприятия выступают президент Южной Осетии Алан Гаглоев, представители Минэкономразвития РФ, администрации президента РФ и Центробанка РФ, президент Абхазии Бадра Гунба. В этом же списке - представители почти всех северокавказских регионов РФ, а также Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты РФ, госкорпорации развития "ВЭБ.РФ"; ПАО "Банк ПСБ" и другие.
рф
южная осетия
абхазия
россия, мировая экономика, рф, южная осетия, абхазия, алан гаглоев, бадра гунба
РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ, АБХАЗИЯ, Алан Гаглоев, Бадра Гунба
16:12 20.09.2025
 
Южная Осетия подписала соглашения с Россией на экономическом форуме

Южная Осетия подписала соглашения с Абхазией и Россией на экономическом форуме

Южная Осетия
Южная Осетия - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2025
Южная Осетия. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Мордасов
Перейти в медиабанк
ЦХИНВАЛ, 20 сен – ПРАЙМ. Южная Осетия и Абхазия в рамках форума "Южная Осетия. Горизонты инвестиций" подписали сразу несколько межправительственных соглашений, также подписаны соглашения России и Южной Осетии, сообщили организаторы форума.
"Соглашение между правительством Республики Южная Осетия и правительством Республики Абхазия о режиме торговли товарами. ... Соглашение между министерством экономического развития Республики Южная Осетия и министерством экономики Республики Абхазия об осуществлении сотрудничества в области инвестиционной деятельности. ... Соглашение об установлении побратимских связей и сотрудничестве между городом Сухум (Республика Абхазия) и городом Цхинвал (Республика Южная Осетия)", - перечислили организаторы список соглашений.
Кроме того, в рамках форума между Россией и Южной Осетией было подписано соглашение о взаимном зачете в выслугу лет службы в таможенных органах Республики Южная Осетия и Российской Федерации, его подписывали председатель таможенного комитета Республики Южная Осетия Александр Чочиев и заместитель руководителя Федеральной таможенной службы РФ Татьяна Меркушова.
Первый международный экономический форум "Южная Осетия. Горизонты инвестиций" проходит 18-20 сентября во дворце спорта "Олимп" в Цхинвале. Он приурочен к 35-летию образования республики. Целями форума заявлены формирование позитивного инвестиционного имиджа республики, продвижение ее ключевых отраслей экономики на международном уровне и демонстрация туристического потенциала.
Спикерами и участниками мероприятия выступают президент Южной Осетии Алан Гаглоев, представители Минэкономразвития РФ, администрации президента РФ и Центробанка РФ, президент Абхазии Бадра Гунба. В этом же списке - представители почти всех северокавказских регионов РФ, а также Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты РФ, госкорпорации развития "ВЭБ.РФ"; ПАО "Банк ПСБ" и другие.
РОССИЯ Мировая экономика РФ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ АБХАЗИЯ Алан Гаглоев Бадра Гунба
 
 
