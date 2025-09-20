Южная Осетия подписала соглашения с Россией на экономическом форуме
Южная Осетия подписала соглашения с Абхазией и Россией на экономическом форуме
Южная Осетия. Архивное фото
ЦХИНВАЛ, 20 сен – ПРАЙМ. Южная Осетия и Абхазия в рамках форума "Южная Осетия. Горизонты инвестиций" подписали сразу несколько межправительственных соглашений, также подписаны соглашения России и Южной Осетии, сообщили организаторы форума.
"Соглашение между правительством Республики Южная Осетия и правительством Республики Абхазия о режиме торговли товарами. ... Соглашение между министерством экономического развития Республики Южная Осетия и министерством экономики Республики Абхазия об осуществлении сотрудничества в области инвестиционной деятельности. ... Соглашение об установлении побратимских связей и сотрудничестве между городом Сухум (Республика Абхазия) и городом Цхинвал (Республика Южная Осетия)", - перечислили организаторы список соглашений.
Кроме того, в рамках форума между Россией и Южной Осетией было подписано соглашение о взаимном зачете в выслугу лет службы в таможенных органах Республики Южная Осетия и Российской Федерации, его подписывали председатель таможенного комитета Республики Южная Осетия Александр Чочиев и заместитель руководителя Федеральной таможенной службы РФ Татьяна Меркушова.
Первый международный экономический форум "Южная Осетия. Горизонты инвестиций" проходит 18-20 сентября во дворце спорта "Олимп" в Цхинвале. Он приурочен к 35-летию образования республики. Целями форума заявлены формирование позитивного инвестиционного имиджа республики, продвижение ее ключевых отраслей экономики на международном уровне и демонстрация туристического потенциала.
Спикерами и участниками мероприятия выступают президент Южной Осетии Алан Гаглоев, представители Минэкономразвития РФ, администрации президента РФ и Центробанка РФ, президент Абхазии Бадра Гунба. В этом же списке - представители почти всех северокавказских регионов РФ, а также Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты РФ, госкорпорации развития "ВЭБ.РФ"; ПАО "Банк ПСБ" и другие.