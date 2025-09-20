https://1prime.ru/20250920/soglasheniya-862552993.html

Южная Осетия подписала соглашения с Россией на экономическом форуме

Южная Осетия подписала соглашения с Россией на экономическом форуме - 20.09.2025, ПРАЙМ

Южная Осетия подписала соглашения с Россией на экономическом форуме

Южная Осетия и Абхазия в рамках форума "Южная Осетия. Горизонты инвестиций" подписали сразу несколько межправительственных соглашений, также подписаны... | 20.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-20T16:12+0300

2025-09-20T16:12+0300

2025-09-20T16:12+0300

россия

мировая экономика

рф

южная осетия

абхазия

алан гаглоев

бадра гунба

https://cdnn.1prime.ru/img/84230/76/842307676_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_1fd6e8f2febc81fb29c4e30e10f3dda7.jpg

ЦХИНВАЛ, 20 сен – ПРАЙМ. Южная Осетия и Абхазия в рамках форума "Южная Осетия. Горизонты инвестиций" подписали сразу несколько межправительственных соглашений, также подписаны соглашения России и Южной Осетии, сообщили организаторы форума. "Соглашение между правительством Республики Южная Осетия и правительством Республики Абхазия о режиме торговли товарами. ... Соглашение между министерством экономического развития Республики Южная Осетия и министерством экономики Республики Абхазия об осуществлении сотрудничества в области инвестиционной деятельности. ... Соглашение об установлении побратимских связей и сотрудничестве между городом Сухум (Республика Абхазия) и городом Цхинвал (Республика Южная Осетия)", - перечислили организаторы список соглашений. Кроме того, в рамках форума между Россией и Южной Осетией было подписано соглашение о взаимном зачете в выслугу лет службы в таможенных органах Республики Южная Осетия и Российской Федерации, его подписывали председатель таможенного комитета Республики Южная Осетия Александр Чочиев и заместитель руководителя Федеральной таможенной службы РФ Татьяна Меркушова. Первый международный экономический форум "Южная Осетия. Горизонты инвестиций" проходит 18-20 сентября во дворце спорта "Олимп" в Цхинвале. Он приурочен к 35-летию образования республики. Целями форума заявлены формирование позитивного инвестиционного имиджа республики, продвижение ее ключевых отраслей экономики на международном уровне и демонстрация туристического потенциала. Спикерами и участниками мероприятия выступают президент Южной Осетии Алан Гаглоев, представители Минэкономразвития РФ, администрации президента РФ и Центробанка РФ, президент Абхазии Бадра Гунба. В этом же списке - представители почти всех северокавказских регионов РФ, а также Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты РФ, госкорпорации развития "ВЭБ.РФ"; ПАО "Банк ПСБ" и другие.

https://1prime.ru/20250920/kirienko-862551352.html

рф

южная осетия

абхазия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, рф, южная осетия, абхазия, алан гаглоев, бадра гунба