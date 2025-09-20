https://1prime.ru/20250920/ssha-862538915.html
США приостанавливают продажи оружия, пишут СМИ
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. США приостанавливают продажи вооружения в частности, систем ПВО Patriot, некоторым европейским странам, из-за истощенных запасов, страна поставила в приоритете восполнение собственных арсеналов, отмечает журнал Atlantic.
Издание отмечает, что ранее Пентагон "внезапно потерял интерес" к продаже Дании систем ПВО стоимостью в несколько миллионов долларов, которой он добивался несколько недель. Как отметили журналу два неназванных чиновника администрации президента США Дональда Трампа, ранее в этом месяце руководитель политического отдела Пентагона Элбридж Колби заявил во время разговора с госдепартаментом, что он не верит в "ценность некоторых продаж военного оборудования за рубеж". По их словам, Колби не нравится идея продавать системы Patriot Дании, потому что их мало, и их нужно сохранить для использования США.
"Пентагон определил дефицит некоторых видов вооружений и принимает меры по блокированию новых запросов (на покупку - ред.), поступающих из Европы, на эти системы", - заявили изданию неназванные действующие и бывшие чиновники администрации.
В статье подчеркивается, что не ясно, сколько будет длится такой отказ от запросов Европы, а также сколько видов вооружения включены в этот список Пентагона. Как добавляет Atlantic, если такая политика продлится долго, она рискует вызвать новые разногласия с союзниками и "сократить военное влияние США" в Европе.
"Это изменение также означало бы потерю миллиардов долларов государственных и частных доходов, сокращение рабочих мест в оборонной промышленности, ограничение расширения производства и сворачивание исследований", - добавляется в материале издания.
Ранее в июле издание Politico сообщало, что США приостановили поставки некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов на Украину на фоне истощения собственных запасов - решение было принято непосредственно руководителем политического отдела Пентагона Элбриджем Колби.
