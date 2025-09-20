https://1prime.ru/20250920/ssha-862538915.html

США приостанавливают продажи оружия, пишут СМИ

США приостанавливают продажи оружия, пишут СМИ - 20.09.2025, ПРАЙМ

США приостанавливают продажи оружия, пишут СМИ

США приостанавливают продажи вооружения в частности, систем ПВО Patriot, некоторым европейским странам, из-за истощенных запасов, страна поставила в приоритете... | 20.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-20T02:21+0300

2025-09-20T02:21+0300

2025-09-20T02:21+0300

энергетика

мировая экономика

сша

европа

дания

дональд трамп

politico

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862538915.jpg?1758324082

МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. США приостанавливают продажи вооружения в частности, систем ПВО Patriot, некоторым европейским странам, из-за истощенных запасов, страна поставила в приоритете восполнение собственных арсеналов, отмечает журнал Atlantic. Издание отмечает, что ранее Пентагон "внезапно потерял интерес" к продаже Дании систем ПВО стоимостью в несколько миллионов долларов, которой он добивался несколько недель. Как отметили журналу два неназванных чиновника администрации президента США Дональда Трампа, ранее в этом месяце руководитель политического отдела Пентагона Элбридж Колби заявил во время разговора с госдепартаментом, что он не верит в "ценность некоторых продаж военного оборудования за рубеж". По их словам, Колби не нравится идея продавать системы Patriot Дании, потому что их мало, и их нужно сохранить для использования США. "Пентагон определил дефицит некоторых видов вооружений и принимает меры по блокированию новых запросов (на покупку - ред.), поступающих из Европы, на эти системы", - заявили изданию неназванные действующие и бывшие чиновники администрации. В статье подчеркивается, что не ясно, сколько будет длится такой отказ от запросов Европы, а также сколько видов вооружения включены в этот список Пентагона. Как добавляет Atlantic, если такая политика продлится долго, она рискует вызвать новые разногласия с союзниками и "сократить военное влияние США" в Европе. "Это изменение также означало бы потерю миллиардов долларов государственных и частных доходов, сокращение рабочих мест в оборонной промышленности, ограничение расширения производства и сворачивание исследований", - добавляется в материале издания. Ранее в июле издание Politico сообщало, что США приостановили поставки некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов на Украину на фоне истощения собственных запасов - решение было принято непосредственно руководителем политического отдела Пентагона Элбриджем Колби.

сша

европа

дания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, европа, дания, дональд трамп, politico