В США предложили использовать российские активы для помощи Украине
2025-09-20T05:25+0300
2025-09-20T05:25+0300
ВАШИНГТОН, 20 сен - ПРАЙМ. Группа американских сенаторов от обеих партий представлен законопроект об использовании замороженных российских активов, находящихся в США, для помощи Украине каждые 90 дней, говорится в заявлении сенатского комитета по международным делам. Инициаторами законопроекта являются республиканец Джим Риш и демократ Шелдон Уайтхаус. К ним присоединились демократы Джин Шахин, и Ричард Блюменталь, а также республиканцы Чак Грассли и Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов). Согласно законопроекту, все замороженные российские активы, сумма которых составляет около 5 миллиардов долларов, находящиеся под юрисдикцией США, должны быть переведены на счёт с начислением процентов. Законопроект рекомендует президенту США направлять не менее 250 миллионов с этого счёта на помощь Украине каждые 90 дней.
05:25 20.09.2025
 
В США предложили использовать российские активы для помощи Украине

В США предложили использовать замороженные российские активы для помощи Украине

ВАШИНГТОН, 20 сен - ПРАЙМ. Группа американских сенаторов от обеих партий представлен законопроект об использовании замороженных российских активов, находящихся в США, для помощи Украине каждые 90 дней, говорится в заявлении сенатского комитета по международным делам.
Инициаторами законопроекта являются республиканец Джим Риш и демократ Шелдон Уайтхаус. К ним присоединились демократы Джин Шахин, и Ричард Блюменталь, а также республиканцы Чак Грассли и Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).
Согласно законопроекту, все замороженные российские активы, сумма которых составляет около 5 миллиардов долларов, находящиеся под юрисдикцией США, должны быть переведены на счёт с начислением процентов.
Законопроект рекомендует президенту США направлять не менее 250 миллионов с этого счёта на помощь Украине каждые 90 дней.
 
