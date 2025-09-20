https://1prime.ru/20250920/ssha-862540047.html
В США предложили использовать российские активы для помощи Украине
ВАШИНГТОН, 20 сен - ПРАЙМ. Группа американских сенаторов от обеих партий представлен законопроект об использовании замороженных российских активов, находящихся в США, для помощи Украине каждые 90 дней, говорится в заявлении сенатского комитета по международным делам.
Инициаторами законопроекта являются республиканец Джим Риш и демократ Шелдон Уайтхаус. К ним присоединились демократы Джин Шахин, и Ричард Блюменталь, а также республиканцы Чак Грассли и Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).
Согласно законопроекту, все замороженные российские активы, сумма которых составляет около 5 миллиардов долларов, находящиеся под юрисдикцией США, должны быть переведены на счёт с начислением процентов.
Законопроект рекомендует президенту США направлять не менее 250 миллионов с этого счёта на помощь Украине каждые 90 дней.
