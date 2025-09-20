Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Левитт: администрация Трампа уверена в финализации сделки с КНР по TikTok - 20.09.2025
Левитт: администрация Трампа уверена в финализации сделки с КНР по TikTok
2025-09-20T17:31+0300
2025-09-20T17:31+0300
мировая экономика
сша
китай
дональд трамп
tiktok
fox news
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/59/841255979_0:127:2449:1505_1920x0_80_0_0_e7783729c27c96c17973f9cee9a075e0.jpg
ВАШИНГТОН, 20 сен - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа на 100% уверена, что сделка с Китаем по будущему бизнеса TikTok в США финализирована, ее осталось только подписать, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Мы на 100% уверены, что сделка готова. Ее осталось только подписать", - сообщила она в эфире телеканала Fox News, комментируя соглашение по будущему TikTok.
Новости
мировая экономика, сша, китай, дональд трамп, tiktok, fox news
Мировая экономика, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, TikTok, Fox News
17:31 20.09.2025
 
Левитт: администрация Трампа уверена в финализации сделки с КНР по TikTok

Левитт: администрация Трампа уверена на 100% в финализации сделки с КНР по TikTok

Здание Белого дома, Вашингтон, США
Здание Белого дома, Вашингтон, США
Здание Белого дома, Вашингтон, США. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White House
ВАШИНГТОН, 20 сен - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа на 100% уверена, что сделка с Китаем по будущему бизнеса TikTok в США финализирована, ее осталось только подписать, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Мы на 100% уверены, что сделка готова. Ее осталось только подписать", - сообщила она в эфире телеканала Fox News, комментируя соглашение по будущему TikTok.
Председатель КНР Си Цзиньпин
ByteDance поблагодарила Си Цзиньпина за усилия по сохранению TikTok в США
Вчера, 20:47
 
Мировая экономика США КИТАЙ Дональд Трамп TikTok Fox News
 
 
Заголовок открываемого материала