Левитт: администрация Трампа уверена в финализации сделки с КНР по TikTok

https://1prime.ru/20250920/ssha-862558455.html
2025-09-20T17:31+0300
мировая экономика
сша
китай
дональд трамп
tiktok
fox news
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/59/841255979_0:127:2449:1505_1920x0_80_0_0_e7783729c27c96c17973f9cee9a075e0.jpg
ВАШИНГТОН, 20 сен - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа на 100% уверена, что сделка с Китаем по будущему бизнеса TikTok в США финализирована, ее осталось только подписать, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Мы на 100% уверены, что сделка готова. Ее осталось только подписать", - сообщила она в эфире телеканала Fox News, комментируя соглашение по будущему TikTok.
