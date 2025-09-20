https://1prime.ru/20250920/ssha-862558947.html
США будут контролировать шесть из семи мест в правлении TikTok
США будут контролировать шесть из семи мест в правлении TikTok - 20.09.2025, ПРАЙМ
США будут контролировать шесть из семи мест в правлении TikTok
20.09.2025
ВАШИНГТОН, 20 сен - ПРАЙМ. США будут контролировать шесть из семи мест в правлении американского бизнеса TikTok после подписания сделки, которая обеспечит продолжение работы приложения для пользователей в Соединенных Штатах Америки, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Будет семь мест в правлении, которое контролирует приложение в Соединенных Штатах. Шесть из них будут принадлежать американцам", - сообщила она в эфире телеканала Fox News, комментируя соглашение по TikTok. Левитт добавила, что благодаря заключению сделки TikTok продолжит работать на американской территории.
