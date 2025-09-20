https://1prime.ru/20250920/ssha-862568137.html

Уолтц вступил в должность постпреда США при ООН

Уолтц вступил в должность постпреда США при ООН

ВАШИНГТОН, 20 сен - ПРАЙМ. Бывший советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в субботу вступил в должность постоянного представителя Вашингтона при ООН, сообщили в американской миссии при международной организации. "В субботу утром в государственном департаменте в Вашингтоне Майк Уолтц был приведен к присяге в качестве 32-го представителя США при Организации Объединенных Наций", - говорится в заявлении американской миссии. Американский сенат в пятницу утвердил экс-советника президента США Дональда Трампа по безопасности Майка Уолтца на позицию постпреда Соединенных Штатов при ООН, свидетельствуют итоги голосования, которое транслировал телеканал C-Span. Кандидатура Уолтца была внесена более четырех месяцев назад. Ранее сенатскому комитету по международным делам пришлось повторно голосовать по его кандидатуре из-за процедурной ошибки голосования. В связи с этим существовала вероятность, что он не успеет официально вступить в должность к началу недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Ранее Трамп заявил об увольнении Уолтца - главного фигуранта скандала с утечкой секретной информации через мессенджер Signal. Позднее американский лидер сообщил, что выдвинет Уолтца на должность следующего постпреда США при ООН.

