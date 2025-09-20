Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
20.09.2025
Уолтц вступил в должность постпреда США при ООН
Уолтц вступил в должность постпреда США при ООН - 20.09.2025, ПРАЙМ
Уолтц вступил в должность постпреда США при ООН
Бывший советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в субботу вступил в должность постоянного представителя Вашингтона при ООН, сообщили в... | 20.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-20T23:24+0300
2025-09-20T23:24+0300
ВАШИНГТОН, 20 сен - ПРАЙМ. Бывший советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в субботу вступил в должность постоянного представителя Вашингтона при ООН, сообщили в американской миссии при международной организации. "В субботу утром в государственном департаменте в Вашингтоне Майк Уолтц был приведен к присяге в качестве 32-го представителя США при Организации Объединенных Наций", - говорится в заявлении американской миссии. Американский сенат в пятницу утвердил экс-советника президента США Дональда Трампа по безопасности Майка Уолтца на позицию постпреда Соединенных Штатов при ООН, свидетельствуют итоги голосования, которое транслировал телеканал C-Span. Кандидатура Уолтца была внесена более четырех месяцев назад. Ранее сенатскому комитету по международным делам пришлось повторно голосовать по его кандидатуре из-за процедурной ошибки голосования. В связи с этим существовала вероятность, что он не успеет официально вступить в должность к началу недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Ранее Трамп заявил об увольнении Уолтца - главного фигуранта скандала с утечкой секретной информации через мессенджер Signal. Позднее американский лидер сообщил, что выдвинет Уолтца на должность следующего постпреда США при ООН.
мировая экономика, сша, вашингтон, дональд трамп, оон, в мире
Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, ООН, В мире
23:24 20.09.2025
 
Уолтц вступил в должность постпреда США при ООН

Экс-советник Трампа по нацбезопасности Уолтц вступил в должность постпреда при ООН

© Фото : Official State Department photo by Freddie EverettМарко Рубио и Майк Уолтц(слева)
Марко Рубио и Майк Уолтц(слева)
Марко Рубио и Майк Уолтц(слева). Архивное фото
© Фото : Official State Department photo by Freddie Everett
ВАШИНГТОН, 20 сен - ПРАЙМ. Бывший советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в субботу вступил в должность постоянного представителя Вашингтона при ООН, сообщили в американской миссии при международной организации.
"В субботу утром в государственном департаменте в Вашингтоне Майк Уолтц был приведен к присяге в качестве 32-го представителя США при Организации Объединенных Наций", - говорится в заявлении американской миссии.
Американский сенат в пятницу утвердил экс-советника президента США Дональда Трампа по безопасности Майка Уолтца на позицию постпреда Соединенных Штатов при ООН, свидетельствуют итоги голосования, которое транслировал телеканал C-Span.
Кандидатура Уолтца была внесена более четырех месяцев назад. Ранее сенатскому комитету по международным делам пришлось повторно голосовать по его кандидатуре из-за процедурной ошибки голосования. В связи с этим существовала вероятность, что он не успеет официально вступить в должность к началу недели высокого уровня Генассамблеи ООН.
Ранее Трамп заявил об увольнении Уолтца - главного фигуранта скандала с утечкой секретной информации через мессенджер Signal. Позднее американский лидер сообщил, что выдвинет Уолтца на должность следующего постпреда США при ООН.
