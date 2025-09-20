https://1prime.ru/20250920/strakhovanie-862500556.html

Жизнь в ипотеку: как умело управлять финансами и защититься от рисков

Жизнь в ипотеку: как умело управлять финансами и защититься от рисков

Жизнь в ипотеку: как умело управлять финансами и защититься от рисков

Жизнь в условиях ипотечного кредита требует особой осознанности и умения распределять доходы. От того, насколько продуманно мы распределяем наши доходы, зависит

МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. Жизнь в условиях ипотечного кредита требует особой осознанности и умения распределять доходы. От того, насколько продуманно мы распределяем наши доходы, зависит не только стабильность семейного бюджета, но и общее ощущение комфорта и уверенности в завтрашнем дне. Как грамотно распоряжаться своими финансами в период погашения ипотеки и зачем нужно страхование жизни и здоровья?Создаем личный финансовый планПланирование — ключ к успеху в управлении ипотекой. Составьте четкий финансовый план, учитывая обязательные ежемесячные платежи по кредиту, фиксированные траты (например, питание, транспорт, коммунальные услуги) и личные нужды (развлечения, отдых). Регулярно отслеживайте соблюдение этого плана, делая поправки при изменении доходов или жизненных обстоятельств.Автоматизация платежейНастройте автоматическое списание средств с банковского счета на оплату ипотеки и коммунальных счетов. Это избавит вас от стресса и гарантирует отсутствие просрочки платежей, штрафов и пени.Повышаем дисциплину покупокЧтобы контролировать импульсивные покупки, установите правило трехдневного ожидания крупных трат. Это позволит вам ясно оценить необходимость приобретения и избежать необдуманных решений.Используем налоговые вычетыУзнайте о возможности получения налогового вычета на покупку жилья и уплату процентов по ипотеке. Государство предоставляет возврат налогов, который можно направить на досрочное погашение кредита или улучшение качества жизни.Страхуем жизнь и здоровьеПри оформлении ипотеки важно заранее подумать о финансовой безопасности семьи. Именно для этого существует страхование жизни и здоровья заемщика. Такой полис защищает от рисков, связанных с тяжелыми заболеваниями (например, онкологическими или сердечно-сосудистыми), инвалидностью или уходом из жизни. При наступлении страхового случая страховая компания берет на себя обязательства по погашению остатка по кредиту, избавляя семью от возможных финансовых трудностей. По сути это надежная "финансовая подушка", позволяющая сохранить жилье и стабильность близких даже в непростых обстоятельствах.Чтобы страхование действительно выполняло свою функцию, важно соотнести программу защиты с личными потребностями и внимательно изучить предложения на рынке. Сравнение условий, страховых сумм и перечня рисков поможет выбрать оптимальный вариант, который будет работать в самых разных жизненных ситуациях.По данным совместного исследования СберСтрахования жизни и медиахолдинга Rambler&Co, при выборе полиса ипотечного страхования жизни россияне в первую очередь ориентируются на его стоимость — так ответили 37% опрошенных. Однако низкая цена далеко не всегда означает надежную защиту. Чаще всего такие продукты включают минимальный набор страховых рисков и широкий перечень исключений. Это значит, что в критический момент семья заемщика может остаться без необходимой финансовой поддержки, а обязательства по ипотеке лягут на близких.Согласно результатам опроса, для 25% респондентов решающим фактором при выборе полиса является страховая сумма, для 17% — широта страхового покрытия, а для 12% — скорость и прозрачность процесса выплат. Эти три критерия можно назвать ключевыми столпами надежной страховой защиты.Оптимальная страховая сумма позволяет полностью закрыть ипотечные обязательства заемщика перед банком, даже если правопреемники не обладают достаточными средствами. Широкое покрытие гарантирует, что помощь будет оказана в самых разных жизненных обстоятельствах — от несчастного случая до серьезного заболевания. А простой и оперативный порядок выплат делает страхование действительно удобным инструментом, который работает тогда, когда он нужен больше всего.С 1 сентября начали действовать обновлённые требования к страхованию жизни для всех ипотечных заемщиков Сбера. Они направлены на то, чтобы сделать страховую защиту более прозрачной и справедливой: выплаты по риску ухода из жизни теперь производятся в течение пяти дней, а выплаты до 5 миллионов рублей — по минимальному пакету документов. Перечень исключений ограничен только ситуациями, напрямую связанными с алкогольным, наркотическим или токсическим отравлением. Полис доступен широкому кругу клиентов независимо от возраста и региона проживания.Главная цель ипотечного страхования жизни — не только выполнение формального банковского требования, но и создание надежного финансового щита для семьи. Теперь заемщики Сбера получили возможность оформить полис, который сочетает доступность и реальную ценность: он помогает сохранить жилье даже в самых сложных обстоятельствах, обеспечивает быструю и предсказуемую выплату, а также дает чувство уверенности в завтрашнем дне. Такой подход делает страховую защиту понятной и предсказуемой для людей и позволяет им рассчитывать на поддержку именно тогда, когда она действительно необходима.Автор - исполнительный директор дивизиона "Защитные страховые продукты и сервисы" Сбербанка Сергей Скороходов

