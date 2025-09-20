Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Приставы начали процедуру взыскания с Абызова - 20.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250920/sud-862553440.html
Приставы начали процедуру взыскания с Абызова
Приставы начали процедуру взыскания с Абызова - 20.09.2025, ПРАЙМ
Приставы начали процедуру взыскания с Абызова
Судебные приставы начали процедуру взыскания с бывшего министра по вопросам открытого правительства РФ Михаила Абызова более 26,6 миллиарда рублей, сообщается в | 20.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-20T16:20+0300
2025-09-20T16:20+0300
общество
финансы
москва
михаил абызов
мосгорсуд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/14/862553270_0:183:2993:1866_1920x0_80_0_0_4b16152d2c2d7a945487e04ff6dfadcf.jpg
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Судебные приставы начали процедуру взыскания с бывшего министра по вопросам открытого правительства РФ Михаила Абызова более 26,6 миллиарда рублей, сообщается в документах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно материалам, в отношении экс-министра открыто два исполнительных производства о принудительном обращении средств Абызова в доход государства на сумму более 25 миллиардов рублей. Кроме того, решением суда на Абызова выписан уголовный штраф, назначенный судом как дополнительное наказание, и исполнительный сбор по нему общей суммой более 85 миллионов рублей. Также Преображенский суд Москвы обязал Абызова выплатить 864 миллиона рублей ущерба. Общая сумма взысканий превышает 26,6 миллиарда рублей. Преображенский суд Москвы 21 декабря 2023 года приговорил Абызова к 12 годам колонии строгого режима со штрафом 80 миллионов рублей за мошенничество и создание преступного сообщества. Другим подсудимым были назначены сроки от 5 до 12 лет лишения свободы, а еще двое фигурантов, Яна Балан и Оксана Роженкова, были освобождены в зале суда. Пока в апелляции шло разбирательство, еще трое фигурантов успели отбыть наказание и выйти на свободу в связи с истечением срока наказания, среди них занимавшая должность директора по экономике и финансам "РЭМиС" Галина Фрайденберг, Екатерина Заяц и Олег Серебренников. Мосгорсуд в октябре 2024 года признал приговор законным, он вступил в силу. Абызова задержали в конце марта 2019 года, суд отправил его в СИЗО. По данным следствия, в 2012-2018 годах фигуранты в составе преступного сообщества похитили у энергетических компаний "Сибэко" и РЭС 4 миллиарда рублей. Также, по данным следствия, они причастны к незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 миллиарда рублей, коммерческому подкупу и отмыванию денег и активов. Вину признал лишь экс-гендиректор компании "Ру-ком" Николай Степанов. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима с минимальным из всех назначенных штрафом в 2 миллиона рублей.
https://1prime.ru/20250919/sud--862496192.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/14/862553270_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_04a9a11935e6aa409b7f46904ec73142.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , финансы, москва, михаил абызов, мосгорсуд
Общество , Финансы, МОСКВА, Михаил Абызов, Мосгорсуд
16:20 20.09.2025
 
Приставы начали процедуру взыскания с Абызова

Судебные приставы начали взыскание с Абызова более 26,6 млрд рублей

© РИА Новости . Алексей НикольскийБывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в зале судебных заседаний Преображенского районного суда города Москвы
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в зале судебных заседаний Преображенского районного суда города Москвы - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2025
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов в зале судебных заседаний Преображенского районного суда города Москвы. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Судебные приставы начали процедуру взыскания с бывшего министра по вопросам открытого правительства РФ Михаила Абызова более 26,6 миллиарда рублей, сообщается в документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно материалам, в отношении экс-министра открыто два исполнительных производства о принудительном обращении средств Абызова в доход государства на сумму более 25 миллиардов рублей.
Кроме того, решением суда на Абызова выписан уголовный штраф, назначенный судом как дополнительное наказание, и исполнительный сбор по нему общей суммой более 85 миллионов рублей.
Также Преображенский суд Москвы обязал Абызова выплатить 864 миллиона рублей ущерба. Общая сумма взысканий превышает 26,6 миллиарда рублей.
Преображенский суд Москвы 21 декабря 2023 года приговорил Абызова к 12 годам колонии строгого режима со штрафом 80 миллионов рублей за мошенничество и создание преступного сообщества. Другим подсудимым были назначены сроки от 5 до 12 лет лишения свободы, а еще двое фигурантов, Яна Балан и Оксана Роженкова, были освобождены в зале суда. Пока в апелляции шло разбирательство, еще трое фигурантов успели отбыть наказание и выйти на свободу в связи с истечением срока наказания, среди них занимавшая должность директора по экономике и финансам "РЭМиС" Галина Фрайденберг, Екатерина Заяц и Олег Серебренников. Мосгорсуд в октябре 2024 года признал приговор законным, он вступил в силу.
Абызова задержали в конце марта 2019 года, суд отправил его в СИЗО.
По данным следствия, в 2012-2018 годах фигуранты в составе преступного сообщества похитили у энергетических компаний "Сибэко" и РЭС 4 миллиарда рублей. Также, по данным следствия, они причастны к незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 миллиарда рублей, коммерческому подкупу и отмыванию денег и активов.
Вину признал лишь экс-гендиректор компании "Ру-ком" Николай Степанов. Суд приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима с минимальным из всех назначенных штрафом в 2 миллиона рублей.
Молоточек судьи - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Суд рассмотрит заявление о банкротстве "Таврического банка"
Вчера, 11:31
 
ОбществоФинансыМОСКВАМихаил АбызовМосгорсуд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала