Во Франции раскрыли тактику Трампа по антироссийским санкциям

МОСКВА, 20 сентября — ПРАЙМ. Французская газета Le Figaro отмечает, что президент США Дональд Трамп, создавая новые условия для санкций против России, дает понять, что отдаляется от НАТО. "Выдвигая своим союзникам по НАТО новые условия по санкциям против России, что он (Трамп — Прим. Ред.) делает регулярно, но никогда не реализует, он создает впечатление, что дистанцируется от альянса", — отмечается в статье. Издание утверждает, что порой эти меры сопровождаются обнадеживающими заявлениями Трампа, что вызывает еще больше неразберихи среди стран-участниц НАТО. "Почти в то же время из Вашингтона пришли сообщения, что Пентагон рассматривает возможность сокращения финансирования программ обучения и оснащения, <…>, которые оказывают важную поддержку странам Балтии", — напоминает газета. 10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над Польшей были сбиты дроны, представлявшие опасность, и назвал их "российскими", однако тому не было приведено доказательств. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет о более чем десяти беспилотниках. Андрей Ордаш, временный поверенный в делах России, сообщил РИА Новости, что Польша не представила доказательства якобы российского происхождения дронов, сбитых над территорией страны. В последние годы Россия фиксирует небывалую активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет свои инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва неоднократно выражала озабоченность по поводу наращивания сил альянса в Европе. В МИД РФ подчеркивали, что российская сторона открыта к диалогу с НАТО, при условии равноправия, и Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО. Он подчеркивал, что западные политики регулярно пугают своих граждан фиктивной российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

