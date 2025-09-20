Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во Франции раскрыли тактику Трампа по антироссийским санкциям - 20.09.2025
Во Франции раскрыли тактику Трампа по антироссийским санкциям
Французская газета Le Figaro отмечает, что президент США Дональд Трамп, создавая новые условия для санкций против России, дает понять, что отдаляется от НАТО. | 20.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-20T07:19+0300
2025-09-20T07:19+0300
мировая экономика
общество
польша
сша
вашингтон
дональд трамп
дональд туск
урсула фон дер ляйен
нато
le figaro
МОСКВА, 20 сентября — ПРАЙМ. Французская газета Le Figaro отмечает, что президент США Дональд Трамп, создавая новые условия для санкций против России, дает понять, что отдаляется от НАТО. "Выдвигая своим союзникам по НАТО новые условия по санкциям против России, что он (Трамп — Прим. Ред.) делает регулярно, но никогда не реализует, он создает впечатление, что дистанцируется от альянса", — отмечается в статье. Издание утверждает, что порой эти меры сопровождаются обнадеживающими заявлениями Трампа, что вызывает еще больше неразберихи среди стран-участниц НАТО. "Почти в то же время из Вашингтона пришли сообщения, что Пентагон рассматривает возможность сокращения финансирования программ обучения и оснащения, &lt;…&gt;, которые оказывают важную поддержку странам Балтии", — напоминает газета. 10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над Польшей были сбиты дроны, представлявшие опасность, и назвал их "российскими", однако тому не было приведено доказательств. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет о более чем десяти беспилотниках. Андрей Ордаш, временный поверенный в делах России, сообщил РИА Новости, что Польша не представила доказательства якобы российского происхождения дронов, сбитых над территорией страны. В последние годы Россия фиксирует небывалую активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет свои инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва неоднократно выражала озабоченность по поводу наращивания сил альянса в Европе. В МИД РФ подчеркивали, что российская сторона открыта к диалогу с НАТО, при условии равноправия, и Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО. Он подчеркивал, что западные политики регулярно пугают своих граждан фиктивной российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
мировая экономика, общество , польша, сша, вашингтон, дональд трамп, дональд туск, урсула фон дер ляйен, нато, le figaro, ек
Мировая экономика, Общество , ПОЛЬША, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Дональд Туск, Урсула фон дер Ляйен, НАТО, Le Figaro, ЕК
© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Мировая экономика Общество ПОЛЬША США ВАШИНГТОН Дональд Трамп Дональд Туск Урсула фон дер Ляйен НАТО Le Figaro ЕК
 
 
Заголовок открываемого материала